Photographie: Agence Anadolu / Getty Images

L’Iran reviendrait au respect de l’accord sur le nucléaire dans l’heure suivant les États-Unis, a déclaré son président – mais il a dû faire face à une pression supplémentaire de l’administration Trump sortante après avoir sanctionné deux responsables iraniens pour leur implication présumée dans l’enlèvement d’un ancien agent du FBI. .

Hassan Rohani a également clairement indiqué qu’il n’était pas prêt à discuter de modifications de l’accord ou de contraintes sur le programme de missiles balistiques de l’Iran.

Ses remarques de lundi, soulignant sa détermination à lever les sanctions paralysantes des États-Unis, ont précédé une réunion mercredi de la commission mixte, l’organe qui rassemble les signataires actuels de l’accord nucléaire.

La commission serait la première chance pour l’Iran et les signataires européens de l’accord – la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – de discuter d’une voie de retour dans l’accord pour les États-Unis sous une nouvelle administration dirigée par Joe Biden.

Mais l’Iran a subi une nouvelle pression lundi lorsque les États-Unis l’ont accusé pour la première fois de la mort présumée de l’agent du FBI à la retraite Robert Levinson, qui a disparu sur l’île iranienne de Kish en 2007.

«De hauts responsables iraniens ont autorisé l’enlèvement et la détention de Levinson et lancé une campagne de désinformation pour détourner le blâme du régime», a déclaré le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, dans un communiqué alors que les États-Unis annonçaient des sanctions contre deux officiers du renseignement iraniens présumés responsables de l’enlèvement de Levinson. .

Pendant ce temps, les plans pour un lent dégel dans les relations UE-Iran ont été bouleversés par l’exécution samedi de Ruhollah Zam, un journaliste et blogueur iranien.

L’exécution a provoqué le report d’une conférence internationale de trois jours sur la manière de promouvoir le partenariat économique entre l’Europe et l’Iran. Quatre envoyés de l’UE basés à Téhéran et devant prendre la parole à la conférence se sont retirés pour protester contre ce qu’ils ont décrit comme l’exécution barbare de Zam, un meurtre également dénoncé par Jake Sullivan, le choix de Joe Biden pour être conseiller à la sécurité nationale.

Le moment de l’exécution de Zam, immédiatement avant la conférence, a été considéré par certains comme une tentative des extrémistes de saboter toute réconciliation par des contacts économiques.

Les critiques de l’UE et des États-Unis sur le bilan de l’Iran en matière de droits de l’homme soulèvent la question de l’ampleur de l’obstacle que la question pourrait devenir pour façonner un rapprochement entre l’Iran et l’Occident. Jusqu’à présent, Biden a déclaré qu’il souhaitait d’abord se concentrer sur la question étroite de la levée des sanctions, et que les États-Unis rejoignent l’accord en échange du respect total par l’Iran de ses obligations de restreindre son programme nucléaire.

Rohani a déclaré lors de sa conférence de presse que les pays européens « ont le droit de commenter, mais Zam a été exécuté sur décision d’un tribunal », soulignant que le pouvoir judiciaire était indépendant. «Je pense qu’il est peu probable que cela nuise aux relations Iran-Europe», a-t-il déclaré.

Le président a également attaqué ses critiques internes, affirmant que certains voulaient maintenir les sanctions américaines contre l’Iran pendant encore cinq ans.

Ellie Geranmayeh, chargée de mission politique au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que l’épisode avait rappelé aux deux parties « que les droits de l’homme continueront à juste titre à être un facteur influent dans la manière dont les liens se développeront quel que soit le sort de l’accord nucléaire » .

L’Iran ne considérait pas Zam comme un journaliste, mais comme un agitateur pour les manifestations de rue en 2017. Une agence de presse proche des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré la semaine dernière qu’il avait été capturé en Irak et emmené en Iran.

Pompeo a également qualifié l’exécution «d’injuste, barbare», ajoutant tweeter: «Zam a dénoncé la brutalité et la corruption du régime, qui a tué ou arrêté plus de 860 journalistes au cours de ses 41 ans de règne de terreur.»