L’Iran déclare qu’il peut utiliser des missiles nucléaires pour transformer “New York en ruines infernales”

Le Corps des gardiens de la révolution islamique du régime iranien a déclaré samedi qu’il pouvait développer une arme nucléaire dans un délai de tir rapide et anéantir New York avec des missiles balistiques.

L’agence de presse Iran International, basée à Londres, a rapporté que la chaîne Telegram de Bisimchi Media (Radioman Media) avait diffusé une courte vidéo intitulée “Quand les ogives endormies de l’Iran se réveilleront”. La vidéo indique que la République islamique d’Iran est capable de fabriquer des bombes nucléaires dans un laps de temps réduit “si les États-Unis ou le régime sioniste commettent des erreurs stupides”.

L’Etat théocratique iranien qualifie Israël de « régime sioniste ». La vidéo affiliée au CGRI indique que les missiles balistiques iraniens ont la capacité de “transformer New York en ruines infernales”.

La vidéo disait : « Les installations nucléaires de Fordow ont été construites profondément sous les montagnes de l’Iran et sont protégées contre les bombes anti-tranchées et même les explosions nucléaires… toutes les infrastructures nécessaires à l’évasion nucléaire y ont été préparées. Selon le rapport d’Iran International, la vidéo indique que l’Iran a avancé son processus d’enrichissement d’uranium pour développer un dispositif d’armes nucléaires dans les installations souterraines de Fordow, près de la ville sainte de Qom. Parmi les autres éléments clés à retenir des vidéos affiliées au CGRI, citons la proximité dangereuse de l’Iran avec le développement d’armes nucléaires, rejoignant le club des puissances nucléaires.

“Ces menaces sont le résultat direct d’une politique étrangère faible et peu claire venant de la Maison Blanche”, a déclaré Lisa Daftari, experte de l’Iran et rédactrice en chef du site The Foreign Desk, à Fox News Digital. “Le régime iranien ne serait pas assez effronté pour proférer des menaces envers les États-Unis s’il ne sentait pas qu’il a le dessus dans ses relations avec les États-Unis et les puissances mondiales.”

L’administration Biden cherche à conclure un accord avec les dirigeants cléricaux iraniens qui imposeraient des restrictions temporaires au programme nucléaire de Téhéran en échange d’un allégement massif des sanctions économiques.

« Depuis que Biden a commencé à faire campagne pour la présidence, il a clairement indiqué qu’il ferait un 180 contre la politique iranienne de Trump et cela a donné à Téhéran le signal d’éteindre ses caméras de surveillance, de refuser l’accès aux inspecteurs et de faire tourner ses centrifugeuses à 60 %, », a déclaré Daftari. “L’administration Biden n’a cessé de revenir à la table des négociations pour un accord, indiquant clairement que l’Iran n’avait pas à faire preuve d’un bon comportement ou à changer de comportement pour obtenir un accord.”

Daftari a noté que “l’Iran joue contre la montre et profite de la politique actuelle de la Maison Blanche”.

L’administration Trump a désigné le CGRI comme une organisation terroriste étrangère. La deuxième chaîne Telegram affiliée au CGRI, Sepah-e Qods, a republié la vidéo de Bisimchi Media avec la légende : « L’Iran se prépare à mener à bien le projet EMAD top secret. Construire la première ogive nucléaire si Natanz est attaqué.

Natanz est l’un des principaux sites nucléaires iraniens et EMAD est un programme d’armement iranien.