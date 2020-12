TEHERAN, Iran (AP) – Un groupe non identifié de philanthropes basés aux États-Unis prévoit d’envoyer 150000 doses du vaccin Pfizer en Iran dans les semaines à venir, ont rapporté lundi les médias iraniens, dans une mesure qui pourrait amener le pays le plus durement touché du Milieu. Est plus proche de vacciner ses citoyens contre le coronavirus.

Les détails sont restés rares dans le rapport de l’agence de presse semi-officielle Tasnim. Il a cité le chef de la Société du Croissant-Rouge du pays disant qu’il s’attend à ce que le vaccin créé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech soit importé d’ici le 19 janvier «sur la base d’une coordination avec un groupe de bienfaiteurs aux États-Unis».

L’Iran a eu du mal à endiguer la pire épidémie de virus au Moyen-Orient, qui a infecté plus de 1,2 million de personnes et tué près de 55 000 personnes.

Karim Hemmati, directeur du Croissant-Rouge, a déclaré que son organisation prévoyait de recevoir 1 million de doses de vaccin supplémentaires, qui, dimanche, selon le site d’information semi-officiel Khabaronline.it, proviendraient de Chine. Les vaccins seront offerts aux citoyens gratuitement, a déclaré Hemmati.

Des responsables ont déclaré précédemment que l’importation du vaccin Pfizer, qui doit être expédié et stocké à moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit), pose des défis logistiques majeurs pour l’Iran.

L’Iran s’est inscrit à COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins contre les coronavirus aux pays participants quelle que soit leur richesse. Il est géré en partie par Gavi, The Vaccine Alliance. qui dit que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a déjà délivré une licence pour que l’Iran y participe. Le Trésor américain n’a pas réagi à la participation de l’Iran.

Le chef de la banque centrale iranienne, Abdolnasser Hemmati, a déclaré la semaine dernière à la télévision d’État que l’Iran avait reçu l’autorisation de transférer un paiement de 244 millions de dollars via une banque anonyme dans un «pays tiers» pour obtenir près de 17 millions de doses de vaccins de COVAX. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires, tels que le vaccin ou la manière dont l’argent serait envoyé. Selon les règles de COVAX, l’Iran pourrait, à une commande maximale, des doses suffisantes pour vacciner la moitié de ses 82 millions d’habitants.

Le président Hassan Rohani a déclaré samedi que l’Iran refuserait d’effectuer le paiement COVAX via les institutions financières américaines par crainte d’une confiscation. Depuis le début de la pandémie, des personnalités politiques en Iran ont poussé des théories du complot anti-américain sur la propagation du virus et la production de vaccins, rejetant la perspective d’une aide américaine.

«Qui vous fait confiance? Partout où vous avez trouvé notre argent, vous l’avez volé », a déclaré Rohani.

Il a ajouté que l’Iran ne participerait pas aux essais humains de vaccins fabriqués à l’étranger, s’engageant à fournir au pays des vaccins importés et produits localement.

Le vaccin artisanal iranien doit entrer prochainement dans un essai clinique de phase 1, recrutant 54 volontaires à travers le pays pour recevoir deux injections, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA. La recherche sur les vaccins en Iran est devenue urgente car les responsables affirment que les lourdes sanctions américaines entraveront les efforts d’inoculation de masse de la République islamique.

Bien que l’Iran conserve des routes vers les vaccins malgré les sanctions, notamment à travers sa participation à COVAX, les banques internationales et les institutions financières sont réticentes à traiter avec l’Iran par crainte de sanctions américaines.

Pendant ce temps, des responsables purs et durs des gardiens de la révolution iraniens ont rejeté totalement l’utilisation de vaccins fabriqués à l’étranger. La semaine dernière, le chef adjoint de la Garde révolutionnaire, le général Mohammad Reza Naghdi, a déclaré que la Garde «ne recommande l’injection d’aucun vaccin étranger» candidats basés sur du matériel génétique connu sous le nom d’ARN messager, qui contient les instructions pour que les cellules fabriquent des protéines.