L’Iran déclare qu’aucune décision n’a été prise sur le renouvellement de l’accord de surveillance avec l’AIEA

« Aucune décision n’a encore été prise, qu’elle soit négative ou positive, sur la prolongation de l’accord de surveillance avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) », Khatibzadeh a déclaré lors d’une conférence de presse hebdomadaire télévisée.

Des responsables iraniens ont déclaré plus tôt que le Conseil suprême de sécurité nationale du pays allait décider du sort de l’accord crucial lors de sa première session après l’expiration de l’accord.

L’AIEA et l’Iran ont signé l’accord de surveillance après que Téhéran a décidé de réduire sa coopération avec l’organisme de surveillance de l’ONU en février, afin que l’agence puisse continuer à recueillir au moins quelques informations sur les activités nucléaires iraniennes.

Conformément à l’accord, l’Iran a accepté de conserver les données vidéo des installations nucléaires du pays pendant trois mois. Le pacte a ensuite été prolongé d’un mois, mais la semaine dernière, il a expiré, Téhéran ignorant toutes les offres de l’AIEA de le prolonger à nouveau ou d’en signer un nouveau.

Dimanche, le président du parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé que Téhéran ne partagerait « jamais » les images de ses sites nucléaires avec le chien de garde de l’ONU maintenant que l’accord est terminé. Ces données seront stockées en Iran en pleine conformité avec les lois du pays, a-t-il confirmé.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti la semaine dernière que la réticence de l’Iran à prolonger l’accord de surveillance avec l’AIEA serait un « grave préoccupation » pour les pourparlers en cours sur le retour de Washington à l’accord nucléaire JCPOA 2015 entre Téhéran et un certain nombre de puissances mondiales (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, Allemagne et UE). Le soi-disant Plan d’action global conjoint a vu l’Iran réduire considérablement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales.

Lundi, la France a également exhorté Téhéran à reprendre sa coopération avec l’organisme de surveillance de l’ONU, le ministère des Affaires étrangères du pays exprimant ses regrets devant l’absence de confirmation d’un accord de surveillance avec l’AIEA depuis l’Iran.

Des pourparlers indirects sur le rétablissement du JCPOA – à la suite de la décision de 2018 du président de l’époque, Donald Trump, de retirer unilatéralement les États-Unis de l’accord – sont en cours dans la capitale autrichienne, Vienne, depuis avril.

Les négociations sont actuellement en pause, probablement jusqu’au début juillet, Khatibzadeh écrivant sur Twitter ce week-end que des responsables à Téhéran « Je crois toujours qu’un accord est possible, si les États-Unis décident d’abandonner l’héritage raté de Trump. » Cependant, il a averti que « L’Iran ne négociera pas éternellement. »

