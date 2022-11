L’Iran de Klinsmann commente une “honte pour le football”

L’entraîneur iranien Carlos Queiroz a appelé Jurgen Klinsmann à démissionner de son poste au sein du groupe d’étude technique de la FIFA et a qualifié sa critique de la culture de l’équipe iranienne de “honte pour le football”.

Alors qu’il apparaissait en tant qu’analyste à la BBC après la victoire 2-0 de l’Iran sur le Pays de Galles lors de la Coupe du monde vendredi, l’ancien joueur et entraîneur allemand Klinsmann a critiqué Queiroz et son équipe pour un prétendu jeu.

“C’est leur culture et c’est pourquoi Carlos Queiroz s’intègre très bien dans l’équipe nationale iranienne”, a déclaré Klinsmann.

“Il a eu du mal en Amérique du Sud – il a échoué avec la Colombie pour se qualifier et il a également échoué avec l’Egypte pour se qualifier. Puis il est revenu juste avant la Coupe du monde pour guider l’Iran, où il a déjà travaillé pendant très, très longtemps.

“Ce n’est pas par hasard, c’est exprès. C’est juste une partie de leur culture, c’est comme ça qu’ils jouent. Ils travaillent l’arbitre, constamment dans leurs oreilles, constamment dans votre visage.”

Carlos Queiroz a également pris en charge l’Iran entre 2011 et 2019, les guidant vers les Coupes du monde 2014 et 2018. Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

Queiroz, dont l’équipe iranienne affrontera les États-Unis lors d’un match décisif de la phase de groupes du tour final mardi, a vivement réagi sur les réseaux sociaux samedi.

“Vous avez pris l’initiative de m’appeler Carlos, donc je pense qu’il est approprié de vous appeler Jurgen. N’est-ce pas ?” il a écrit sur Twitter.

“Même sans me connaître personnellement, vous remettez en question mon caractère avec un jugement typique de supériorité. Peu importe à quel point je peux respecter ce que vous avez fait sur le terrain, ces remarques sur la culture iranienne, l’équipe nationale iranienne et mes joueurs sont une honte pour le football. .”

Klinsmann est l’un des sept hommes, dirigé par l’ancien manager d’Arsenal Arsène Wenger, qui ont été sélectionné par la FIFA pour “fournir une analyse de pointe de tous les matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, tout en augmentant et en développant la compréhension du jeu à travers le monde”.

Mais Queiroz a insisté pour que Klinsmann démissionne maintenant de son poste.

“Personne ne peut nuire à notre intégrité si ce n’est pas à notre niveau, bien sûr. Même en disant cela, nous aimerions vous inviter en tant qu’invité, à venir à notre camp de l’équipe nationale, socialiser avec les joueurs iraniens et apprendre d’eux sur le pays. , le peuple d’Iran, les poètes et l’art, l’algèbre, toute la culture persane millénaire”, a-t-il déclaré.

“Et écoutez aussi nos joueurs à quel point ils aiment et respectent le football.

“En tant qu’Américain/Allemand, nous comprenons votre absence de soutien. Pas de problème. Et malgré vos remarques scandaleuses sur la BBC essayant de saper nos efforts, nos sacrifices et nos compétences, nous vous promettons que nous ne produirons aucun jugement concernant votre culture, vos racines et vos antécédents et que vous serez toujours les bienvenus dans notre Famille.

“En même temps, nous voulons juste suivre avec toute l’attention quelle sera la décision de la FIFA concernant votre position en tant que membre du groupe d’étude technique Qatar 2022. Parce que, évidemment, nous attendons de vous que vous démissionniez avant de visiter notre camp.”

Klinsmann, qui a également entraîné l’équipe nationale masculine américaine pendant six ans et les a menés à la Coupe du monde 2014, a adressé des critiques similaires à l’officiel guatémaltèque qui a arbitré le match.

“[There would have been a] grande différence avec un autre arbitre. Arbitre guatémaltèque, j’ai travaillé avec les États-Unis pendant six ans et je suis allé au Guatemala, au Honduras, au Costa Rica. Cela correspond fondamentalement à leur culture.”