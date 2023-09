L’Iran critique les États-Unis et l’Europe pour avoir privé d’autres pays de la technologie nucléaire – Actualités politiques

Lors d’une réunion avec son homologue croate Zoran Milanovic, tenue lundi en marge de la 78e réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président iranien Ebrahim Raisi a souligné la volonté de l’Iran d’élargir ses relations politiques, économiques et commerciales avec la Croatie.

Saluant la décision de la Croatie d’adopter une politique indépendante, Raïssi a déclaré : « Malgré les efforts de certains pays occidentaux qui cherchent à imposer leurs intérêts et leurs valeurs à d’autres pays du monde, la République islamique d’Iran a réussi à transformer les sanctions et les pressions en opportunités. et réaliser des progrès significatifs dans divers domaines, notamment dans le domaine de la technologie.

L’ère consistant à imposer des opinions et des exigences aux nations est révolue, a ajouté Raïssi, notant : « Pourquoi l’Amérique et l’Europe, qui possèdent des arsenaux nucléaires, empêchent-elles d’autres pays de bénéficier de la technologie nucléaire ? La République islamique d’Iran a réalisé des réalisations remarquables dans ce domaine. les domaines de l’agriculture, de l’industrie et de la médecine grâce à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et à cet égard, l’année dernière, nous avons pu traiter un million de patients avec des produits radiopharmaceutiques.

Il a également exprimé la volonté de l’Iran de coopérer avec tous les pays souhaitant interagir avec Téhéran, ajoutant : « En ce qui concerne la Palestine, nous pensons que faire référence au vote du peuple palestinien et des Palestiniens est la seule solution à cette crise ».

Pour sa part, le président croate a souligné l’intérêt de son pays pour le développement des relations avec l’Iran, affirmant qu’il existe entre l’Iran et la Croatie des capacités appropriées pour développer l’interaction dans divers domaines.

Milanovic a décrit l’adoption d’une politique étrangère indépendante comme la base pour atteindre le monde idéal, a déclaré son opposition à toute tentative d’imposer des valeurs et des cultures aux autres pays et a condamné le retrait des États-Unis du Plan d’action global commun (JCPOA). .