L’Iran critique la décision du Nobel de la paix

Téhéran affirme que la sélection de la militante des droits des femmes Narges Mohammadi était « politique »

Téhéran a condamné le comité du prix Nobel de la paix après avoir récompensé un militant iranien des droits de l’homme, qualifiant cette décision « politiquement motivé » et alléguant que le militant s’était livré à « actes criminels ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié samedi une déclaration adressée au comité Nobel, peu de temps après avoir sélectionné Narges Mohammadi pour son prix de la paix 2023. Le porte-parole du ministère, Nasser Kanaani, a affirmé que l’organisation avait fait un « une démarche politique conforme à la politique intrusive et anti-iranienne de certains gouvernements européens ».

« Le comité Nobel de la paix a décerné son prix de la paix à quelqu’un qui a été reconnu coupable de violations fréquentes de la loi et de participation à des actes criminels. Nous condamnons la décision du comité Nobel comme étant malveillante et politiquement motivée. » Kanaani a ajouté.

Le comité Nobel a dévoilé le prestigieux prix décerné à Mohammadi moins d’un jour auparavant, affirmant qu’elle avait été choisie pour son « lutter contre l’oppression des femmes en Iran ». La militante purge actuellement une peine de dix ans de prison après son dernier démêlé avec la justice en 2021, lorsqu’elle a été accusée de menace à la sécurité nationale de l’Iran et de diffusion de propagande, entre autres délits.

Le porte-parole iranien a critiqué l’annonce du comité Nobel, affirmant qu’elle était « truffé d’affirmations fausses et contrefactuelles sur les développements de l’Iran. » Il a ajouté que cette récompense montrait que certains États européens cherchaient à « falsifier les informations et produire des récits erronés et déviants » sur la République Islamique.

Kanaani a exhorté le comité à décerner le prix de la paix uniquement à « les individus ou les organisations qui cherchent sincèrement à promouvoir la culture de la paix et de la justice dans le monde » à la place de ceux « servant d’outil pour mettre en œuvre les politiques hypocrites de certains pays occidentaux ».

Téhéran a été critiquée par plusieurs gouvernements occidentaux et organisations de défense des droits de l’homme à cause de ses politiques fondées sur le genre, notamment son code vestimentaire obligatoire exigeant que les femmes portent le foulard en public.

Le pays a été en proie à des mois de violentes manifestations l’année dernière à la suite de la mort d’une jeune femme en garde à vue accusée de violation du mandat. Les manifestations ont donné lieu à des milliers d’arrestations et à de nouvelles pertes en vies humaines parmi les manifestants et les forces de sécurité. Le gouvernement iranien a imputé le chaos aux pays occidentaux.

