Le FM iranien a fustigé le président turc après avoir récité un poème controversé, qui déplore la séparation de la région historique de l’Azerbaïdjan entre l’Iran et la République d’Azerbaïdjan, lors d’un défilé de la victoire à Bakou.

Mohammad Javad Zarif s’est rendu sur Twitter vendredi pour corriger le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait affirmé que les provinces iraniennes en Azerbaïdjan faisaient partie de la République d’Azerbaïdjan tout en récitant un poème.

Alors que la République d’Azerbaïdjan est une ancienne république soviétique, l’Azerbaïdjan est également le nom donné à une vaste région composée de trois provinces du nord-ouest de l’Iran.

Pres. Erdogan n’a pas été informé que ce qu’il a mal récité à Bakou fait référence à la séparation forcée des régions au nord d’Aras de la patrie iranienne. N’a-t-il pas réalisé qu’il portait atteinte à la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan? PERSONNE ne peut parler de NOTRE Azerbaïdjan bien-aimé.

Le ministre des Affaires étrangères réitéré ces sentiments dans un autre tweet similaire en farsi.

Le poème controversé fait référence à la séparation de l’Azerbaïdjan entre l’Iran et la République d’Azerbaïdjan le long du fleuve Aras.

«Ils ont séparé la rivière Aras et l’ont remplie de roches et de tiges. Je ne serai pas séparé de toi. Ils nous ont séparés de force » Erdogan a déclaré dans son récital, lors d’un discours lors d’un défilé de la victoire à Bakou jeudi.

La rivière Aras est devenue la frontière nord-ouest de l’Empire perse et plus tard de l’Iran, à la suite d’une série de défaites militaires aux mains de l’Empire russe au 19ème siècle, conduisant Qajar Persia à céder tous ses territoires du Caucase du Nord et de la Transcaucasie à la Russie .

Lors de son récital épique, le leader turc a également évoqué deux lieux, l’Arg de Tabriz et la montagne Sabalan, solidement situés en Azerbaïdjan iranien.

Le récital d’Erdogan a suscité l’indignation sur les plateformes de médias sociaux, de nombreux utilisateurs iraniens mettant en garde contre le dirigeant turc «Néo-ottoman» ambitions par rapport à l’intégrité territoriale iranienne.

«L’Azerbaïdjan a toujours été non seulement le protecteur de la terre d’Iran, mais aussi l’un des fondateurs et des principaux piliers de la civilisation iranienne. La décision d’Erdogan doit être condamnée. Mais que disent ceux qui ignorent délibérément les choses en Iran? » a tweeté Abbas Akhoundi, un ancien ministre iranien.

