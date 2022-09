L’Iran convoque les ambassadeurs britannique et norvégien au milieu de manifestations à l’échelle nationale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran dit avoir convoqué les ambassadeurs britannique et norvégien alors que les protestations contre la mort d’une jeune femme en garde à vue continuent de secouer le pays.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche qu’il avait convoqué samedi Simon Shercliff, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Iran, et a protesté contre l’accueil de médias en farsi basés à Londres qui critiquent le régime.

Le ministère a allégué que les médias ont provoqué des troubles et considère ses reportages comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran et des actes contre sa souveraineté.

L’agence de presse publique IRNA a également rapporté que le ministère a convoqué l’ambassadeur de Norvège en Iran et a vivement protesté contre les récentes remarques du président du parlement norvégien, Masud Gharahkhani.

Mahsa Amini, une femme de 22 ans, est décédée en garde à vue après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran au début du mois pour avoir prétendument porté son foulard islamique trop lâche. La police a déclaré qu’elle était décédée d’une crise cardiaque et qu’elle n’avait pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte.

Sa mort a déclenché des troubles dans les provinces iraniennes et dans la capitale, Téhéran. Depuis dimanche, les protestations contre sa mort se sont propagées dans au moins 46 villes et villages d’Iran. La télévision d’État a suggéré qu’au moins 41 manifestants et policiers ont été tués depuis le début des manifestations le 17 septembre.

Un membre du Basij, une force volontaire des gardes iraniens, a été tué par des manifestants samedi soir à Téhéran, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars. Un autre membre du Basij, qui était dans le coma depuis jeudi après des affrontements de rue, est décédé dimanche à Ourmia, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, a rapporté IRNA.

La mort d’Amini a suscité une vive condamnation de la part des pays occidentaux et des Nations Unies, ainsi que des manifestations de solidarité à l’étranger. Dimanche, de violentes manifestations de rue ont éclaté devant l’ambassade d’Iran à Londres, avec des pierres lancées sur la police et cinq manifestants arrêtés. Un certain nombre de policiers ont été blessés dans les escarmouches, mais aucun grièvement.

Des rassemblements pro-gouvernementaux ont également eu lieu dimanche dans plusieurs villes d’Iran. Des milliers de personnes ont assisté à un rassemblement dans l’Enghelab de la capitale, ou Place de la Révolution, agitant des drapeaux iraniens. Certains responsables, dont le porte-parole du cabinet, Ali Bahadori Jahromi, ont assisté au rassemblement à Téhéran.

