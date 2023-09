L’Iran convoque l’envoyé australien au sujet des sanctions et des préoccupations en matière de droits de l’homme

L’Iran a convoqué l’envoyé de l’Australie dans ce pays du Moyen-Orient pour protester contre la dernière série de sanctions imposées à Téhéran en raison de ce que Canberra qualifie de violations des droits de l’homme, ont rapporté jeudi les médias officiels iraniens.

Le rapport indique que le chargé d’affaires australien a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères en raison de « remarques interventionnistes » de l’Australie et des nouvelles sanctions visant quatre ressortissants iraniens.

Cette évolution intervient alors que les Iraniens célèbrent samedi le premier anniversaire des manifestations nationales contre la loi sur le port obligatoire du foulard. Les manifestations ont éclaté après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs iranienne, prétendument à cause de son foulard ou hijab.

Les manifestations représentent l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979. La répression des forces de sécurité qui a suivi les manifestations a fait plus de 500 morts et plus de 22 000 personnes arrêtées.

ISRAËL ACCUSE LE HEZBOLLAH, SOUTENU PAR L'IRAN, DE CONSTRUIRE UN AÉROPORT CONÇU POUR UNE ATTAQUE, AU MILIEU D'UN ACCORD D'ÉCHANGE DE 6 milliards DE DOLLARS AVEC BIDEN

Le gouvernement iranien a accusé l’Occident d’avoir fomenté les troubles.

L’Australie a imposé mercredi des sanctions financières et des interdictions de voyager à quatre individus iraniens et à trois entités que Canberra a qualifiées de « responsables de l’oppression du peuple iranien, y compris des femmes et des filles ».

Parmi les personnes sanctionnées figurent la cyberpolice iranienne et Press TV, la chaîne de télévision publique anglophone, ainsi que le porte-parole de la police iranienne, Saeed Montazer Almehdi.

L’Iran convoque occasionnellement des envoyés occidentaux pour protester contre des propos similaires.