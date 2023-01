L’Iran convoque l’ambassadeur de France pour des caricatures “dégoûtantes”

L’indignation de Téhéran survient après que le magazine Charlie Hebdo s’est moqué du plus haut responsable religieux du pays

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Paris dans le pays pour des caricatures dans un magazine français insultant à la fois le chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et les pratiques religieuses du pays. Bien que le ministère n’ait pas nommé le magazine, il faisait apparemment référence à Charlie Hebdo, connu pour ses attaques satiriques contre l’islam.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a déclaré avoir convoqué l’ambassadeur Nicolas Roche, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanaani ayant déposé “une forte protestation” avec le gouvernement français. Il a dit que Téhéran ne le ferait pas « Accepter toute insulte à l’islam ainsi qu’à ses valeurs nationales et religieuses.

Il a ajouté que la France n’avait pas le droit de “justifier l’insulte au caractère sacré d’autres nations et pays islamiques sous prétexte de liberté d’expression”, et que l’Iran pense que le gouvernement français partage la responsabilité d’un tel “des gestes dégoûtants, sacrilèges et injustifiés”, selon l’énoncé.

Kanaani a déclaré que l’Iran se réserve le droit de donner “une réponse appropriée” tout en remettant à l’ambassadeur de France une note officielle de protestation. Roche a déclaré qu’il transmettrait la position de Téhéran à Paris, indique le communiqué.

Cela survient après que Charlie Hebdo a publié mercredi des dizaines de caricatures se moquant de Khamenei, qui ont été sélectionnées dans le cadre d’un concours lancé par le magazine le mois dernier pour “Soutenez la lutte des Iraniens qui se battent pour leur liberté.”

La publication coïncide également vaguement avec l’anniversaire de l’attentat de 2015 contre Charlie Hebdo à Paris, qui a coûté la vie à 12 personnes. Le magazine a été pris pour cible après avoir publié des caricatures satiriques controversées du prophète Mahomet.

En décembre, l’Iran a imposé une série de sanctions à des individus et entités européens, dont Charlie Hebdo, affirmant qu’ils s’étaient ingérés dans les affaires intérieures du pays et avaient soutenu les récentes émeutes violentes à la suite de la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans.

Amini a été arrêté par la police des mœurs iranienne pour une “non conforme” hijab et est décédée quelques heures plus tard. Sa famille insiste sur le fait qu’elle a été battue à mort en détention, tandis que les autorités iraniennes affirment qu’elle est décédée en raison d’un problème de santé.