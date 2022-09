L’Iran convoque l’ambassadeur britannique pour protester contre la couverture médiatique des troubles de Mahsa Amini | Nouvelles du monde

L’Iran a convoqué l’ambassadeur de Grande-Bretagne pour protester contre ce qu’il dit être une atmosphère hostile créée par les médias en langue farsi basés à Londres, au milieu du tollé international suscité par la mort de Mahsa Amini en garde à vue.

La mort de la jeune femme de 22 ans après avoir été détenue pour avoir prétendument porté son foulard hijab trop lâche a déclenché des manifestations dans des dizaines de villes et villages à travers le pays, y compris la capitale, Téhéran.

Le site Internet du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré avoir convoqué Simon Shercliff, l’ambassadeur du Royaume-Uni à L’Iransamedi et ont protesté contre l’accueil de médias critiques en farsi.

Le ministère allègue que les organes d’information ont provoqué des troubles et la propagation d’émeutes en Iran au sommet de leurs programmes.

L’Iran a déclaré qu’il considérait les reportages des agences de presse comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran et des actes contre sa souveraineté.

L’agence de presse officielle IRNA a rapporté que l’ambassadeur de Norvège en Iran avait également été convoqué et a vivement protesté contre les récentes remarques du président du parlement norvégien, Masud Gharahkhani.

De nombreux Iraniens, en particulier les jeunes, en sont venus à voir la mort de Mlle Amini dans le cadre de la répression brutale de la dissidence par la République islamique et du traitement de plus en plus violent de la police des mœurs envers les jeunes femmes.

Les protestations contre sa mort sont les plus graves dans le pays répressif depuis 2019, lorsque des manifestations ont éclaté contre une hausse gouvernementale du prix de l’essence.

Le président iranien déclare les manifestants doivent être “traités de manière décisive” alors que les autorités cherchent à réprimer les troubles.