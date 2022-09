L’Iran convoque des émissaires occidentaux — RT World News

Téhéran a convoqué les ambassadeurs britannique et norvégien pour le soutien “hostile” et “interventionniste” de leurs pays aux manifestations

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué samedi les ambassadeurs britannique et norvégien, au milieu de manifestations antigouvernementales largement soutenues par l’Occident.

L’envoyé britannique, Simon Shercliff, a été invité à expliquer la “hostile” ton des médias persans basés au Royaume-Uni, tandis que le Norvégien Sigvald Hauge a été interrogé sur le “posture interventionniste” du président du parlement norvégien d’origine iranienne, Masud Gharahkhani, a rapporté dimanche l’agence de presse iranienne ISNA.

Shercliff a été convoqué pour l’hébergement par la Grande-Bretagne d’Iran International, Manoto TV et BBC Persian, a rapporté Iran International. Basée à Londres et financée par l’Arabie saoudite, la ligne pro-opposition d’Iran International a déjà attiré la colère de Téhéran, et le réseau a été accusé de partialité par ses propres journalistes.

Le ministère considère ces points de vente hébergés par les Britanniques comme une ingérence dans ses affaires internes.

Hauge a été invité à expliquer le “interventionniste” remarques de Gharahkhani, qui a posté un vidéo sur Twitter cette semaine pour soutenir les manifestations en cours en Iran. “Si mes parents n’avaient pas fait le choix de fuir en 1987, j’aurais été l’un de ceux qui se battent pour leur vie dans la rue”, a-t-il déclaré dans la vidéo.















Des manifestations violentes ont eu lieu dans des villes et des villages à travers l’Iran pendant plus d’une semaine, après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Elle aurait été détenue pour avoir porté un “non conforme” hijab. Alors que le nombre de victimes des manifestations varie énormément, les médias d’État iraniens ont déclaré samedi que 41 policiers et manifestants avaient été tués depuis le 17 septembre.

Les manifestations ont reçu une attention considérable de la part des politiciens et des médias occidentaux, les États-Unis ayant levé vendredi certaines restrictions sur la fourniture de services Internet à l’Iran dans le but d’aider les manifestants à organiser et à partager des images des manifestations.

Des responsables iraniens ont allégué que les forces de “hors du pays” travaillent à attiser les troubles suite à la mort d’Amini. Au moins une ONG étrangère, United for Iran, basée à San Francisco, l’a admis, son directeur ayant déclaré au Guardian que son équipe organisait des manifestations depuis plusieurs mois.

Aux États-Unis, le National Endowment for Democracy, soutenu par la CIA, finance l’opposition en Iran depuis plusieurs années et promouvoir l’un de ses récipiendaires de subventions comme source de couverture faisant autorité sur les manifestations.