L’Iran convoque à nouveau l’envoyé britannique pour des plaintes anti-répression

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a de nouveau convoqué l’ambassadeur britannique pour ce qu’il a qualifié de déclarations “provocatrices” faites par Londres au sujet de la répression par Téhéran des manifestations généralisées, ont rapporté mercredi les informations d’État iraniennes.

Les autorités iraniennes ont convoqué Simon Shercliff pour la deuxième fois en moins de 10 jours et “ont fermement condamné les déclarations interventionnistes recourant à des interprétations provocatrices et fausses” de Londres, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

La convocation est intervenue deux jours après que le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a exhorté les autorités iraniennes à respecter le droit de réunion pacifique, à faire preuve de retenue et à libérer les manifestants injustement détenus.

L’Iran a déclaré que la déclaration “unilatérale et sélective” montrait que le Royaume-Uni se rangeait du côté de groupes britanniques opposés à la République islamique.

Des manifestations généralisées en Iran ont été déclenchées par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

Les dirigeants iraniens accusent l’Occident, en particulier les États-Unis et Israël, d’avoir planifié les manifestations déclenchées par la mort de la jeune femme de 22 ans. Amini a été arrêté pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. La République islamique a également bombardé le siège de groupes d’opposition kurdes qu’elle accuse d’inciter à des manifestations, une accusation que les groupes nient.

L’Iran n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations d’implication étrangère.

Les manifestations sont entrées dans une troisième semaine mercredi, malgré les efforts du gouvernement pour réprimer les manifestants et ont entraîné des dizaines de villes à travers le pays dans le défi le plus répandu au leadership iranien depuis des années. Une série de crises purulentes ont contribué à alimenter la colère du public, notamment la répression politique du pays, l’économie en difficulté et l’isolement mondial.

L’ampleur des troubles en cours, les plus soutenus depuis plus d’une décennie, reste incertaine alors que des témoins rapportent des rassemblements spontanés à travers le pays avec de petits actes de défi – des manifestants criant des slogans sur les toits, se coupant les cheveux et brûlant leurs foulards mandatés par l’État.

Les forces de sécurité iraniennes ont cherché à disperser les manifestations avec des gaz lacrymogènes, des plombs métalliques et, dans certains cas, des tirs réels, selon des groupes de défense des droits. La télévision d’État iranienne rapporte que de violents affrontements entre les manifestants et la police ont tué au moins 41 personnes, mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que le nombre est beaucoup plus élevé. Plus d’un millier de personnes auraient été arrêtées.

Lundi, Cleverly a convoqué l’envoyé iranien au sujet de la violente répression des autorités iraniennes contre les manifestations et a déclaré que la violence était “vraiment choquante”.

“Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour demander des comptes aux autorités iraniennes pour leurs violations flagrantes des droits de l’homme”, a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni a également exprimé sa préoccupation concernant les informations selon lesquelles les autorités iraniennes auraient utilisé des balles réelles contre des manifestants.

Plus tôt la semaine dernière, l’Iran a convoqué Shercliff pour protester contre l’accueil par la Grande-Bretagne de médias en langue farsi critiquant l’Iran. Le ministère allègue que les organes d’information ont provoqué des troubles et la propagation d’émeutes en Iran au sommet de leurs programmes.

Presse associée, La presse associée