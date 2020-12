Le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn a condamné ce qu’il a appelé l’ingérence et l’agression accrues de Téhéran au Moyen-Orient, affirmant qu’il était essentiel que la communauté internationale confronte le comportement de l’Iran «avec une pression implacable».

Le ministre Abdullatif al-Zayani a déclaré mardi que l’agression de l’Iran était un défi de sécurité régionale qui doit être affronté de front.

L’Iran conteste aujourd’hui la sécurité régionale de manière aussi agressive qu’à n’importe quel moment de l’histoire récente.

Al-Zayani a fait ces remarques lors d’une réunion virtuelle pour le dialogue stratégique États-Unis-Bahreïn.

Le ministre a déclaré que l’Iran «Les intentions et activités malveillantes sont plus flagrantes que jamais, de son programme militaire à ses missiles balistiques, de son ingérence dans d’autres États, à son implication de plus en plus manifeste dans les conflits.

Bahreïn est depuis longtemps en désaccord avec l’Iran, accusant fréquemment Téhéran d’être à l’origine des soulèvements parmi sa population chiite.

En 2016, le gouvernement de Manama a rompu les relations diplomatiques avec Téhéran, donnant aux diplomates 48 heures pour quitter le pays.

Al-Zayani a affirmé mardi que c’était maintenant « essentiel » postuler «Pression incessante» sur l’Iran afin de convaincre ses dirigeants de changer de cap, ajoutant que le partenariat américain fait partie intégrante du processus de pression sur l’Iran.

L’Iran s’oppose avec véhémence à la myriade de sanctions imposées par les gouvernements occidentaux et, malgré les objections internationales, a poursuivi un programme nucléaire qui, selon lui, est purement pacifique.

La récente décision de Bahreïn de rétablir les relations diplomatiques avec Israël a également attiré la colère de Téhéran.

Vendredi dernier, le principal scientifique nucléaire iranien a été assassiné, le président iranien Hassan Rohani pointant fermement Israël du doigt.

Le président américain Donald Trump a avancé avec un « Campagne de pression maximale » sur Téhéran à la suite du retrait unilatéral des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018, bien que le chien de garde nucléaire de l’ONU ait déclaré que Téhéran avait adhéré à l’accord.

Des rapports ont émergé plus tôt en novembre selon lesquels Trump avait envisagé des options pour attaquer les sites nucléaires iraniens, dans une tentative désespérée de l’amener à la table des négociations. Téhéran a averti que toute action militaire contre l’Iran entraînerait une « écrasement » réponse.

