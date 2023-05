L’Iran construit une installation nucléaire suffisamment profonde pour que les bombes américaines soient probablement incapables de la détruire : rapport

L’Iran construit une installation nucléaire si profondément souterraine que les experts craignent que les armes conventionnelles américaines ne puissent la détruire.

« Donc, la profondeur de l’installation est une préoccupation car ce serait beaucoup plus difficile pour nous. Il serait beaucoup plus difficile de détruire à l’aide d’armes conventionnelles, comme une bombe anti-bunker typique », a déclaré Steven De La Fuente, chercheur associé à l’université. James Martin Center for Nonproliferation Studies, a déclaré l’Associated Press dans un rapport lundi.

Les commentaires interviennent après que des images satellites, prises en avril par Planet Labs PBC et analysées par l’AP, montrent des travailleurs creusant des tunnels près d’un sommet des monts Zagros, dans le centre de l’Iran, près du site nucléaire de Natanz, un site longtemps surveillé par des observateurs nucléaires internationaux qui a fait l’objet d’attaques de sabotage répétées que l’Iran a imputées à Israël.

L’imagerie satellite du site, qui est protégé par des clôtures, des batteries antiaériennes et les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, montre quatre entrées creusées dans le flanc de la montagne. Les analystes sont en mesure d’estimer la profondeur des entrées en examinant la taille des tas de déblais et d’autres données satellitaires, qui, selon eux, indiquent maintenant que l’installation se trouve à des profondeurs de 260 et 328 pieds.

L’Iran achevant une telle installation « serait un scénario cauchemardesque qui risquerait de déclencher une nouvelle spirale d’escalade », a déclaré à l’Associated Press Kelsey Davenport, directrice de la politique de non-prolifération à l’Arms Control Association basée à Washington.

« Compte tenu de la proximité de l’Iran avec une bombe, il a très peu de marge pour accélérer son programme sans faire trébucher les lignes rouges américaines et israéliennes. Donc, à ce stade, toute nouvelle escalade augmente le risque de conflit », a déclaré Davenport.

Le rapport intervient après que les États-Unis ont affiché des images d’une puissante bombe conçue pour pénétrer profondément dans les installations souterraines qui pourraient être utilisées pour enrichir l’uranium au début du mois, l’armée de l’air ayant publié de rares images de la bombe qui a été surnommée le « Massive Ordinance Penetrator ». «

Cependant, les analystes craignent que la bombe, officiellement connue sous le nom de GBU-57, ne puisse atteindre les profondeurs de l’installation iranienne de plus en plus profonde.

L’Iran s’est dangereusement rapproché de la capacité de fabriquer des armes nucléaires depuis que les États-Unis ont abandonné un accord conclu avec le pays sous l’ancien président Obama, affirmant qu’il enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60 %. Aux termes de l’accord précédent, il était interdit à l’Iran d’enrichir de l’uranium au-dessus de 3,67 % de pureté.

Le président Biden a fait de la relance de l’accord nucléaire avec l’Iran un objectif principal de la politique étrangère de son administration, bien que ces pourparlers soient au point mort ces derniers mois.

Alors que l’Iran a reconnu avoir enrichi de l’uranium jusqu’à 60%, les inspecteurs ont découvert que le pays avait produit des particules d’uranium pures à 83,7%, juste en dessous du seuil de 90% d’uranium de qualité militaire.

Cependant, l’Iran a nié qu’il cherchait à fabriquer des armes nucléaires, des responsables iraniens déclarant à l’AP que « les activités nucléaires pacifiques de l’Iran sont transparentes et sous les garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique ».

Malgré cette affirmation, le pays a limité la capacité des inspecteurs nucléaires internationaux à inspecter les sites pendant des années. Pendant ce temps, les experts craignent que les tentatives de sabotage du programme nucléaire iranien ne réussissent à l’enfoncer davantage dans la clandestinité.

« Le sabotage peut faire reculer le programme nucléaire iranien à court terme, mais ce n’est pas une stratégie viable à long terme pour se prémunir contre un Iran doté de l’arme nucléaire », a déclaré Davenport. « Conduire le programme nucléaire de l’Iran plus loin dans la clandestinité augmente le risque de prolifération.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.