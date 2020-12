« Tout changement sur ce site sera attentivement surveillé comme un signe de la direction du programme nucléaire iranien », a déclaré Jeffrey Lewis, un expert du James Martin Center for Nonproliferation Studies de l’Institut Middlebury of International Studies qui discute de l’Iran. études.

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. L’Agence internationale de l’énergie atomique, dont les inspecteurs sont en Iran dans le cadre de l’accord nucléaire, n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le site de construction se trouve au nord-ouest de l’installation souterraine de Fordo, construite au fond d’une montagne pour la protéger contre d’éventuels raids aériens. Le site est situé à proximité d’autres bâtiments de support et de recherche et développement chez Fordo.

Un compte Twitter appelé Observer IL a publié une image de Fordo montrant la construction plus tôt cette semaine, la citant du Korea Aerospace Research Institute en Corée du Sud.

Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord nucléaire iranien en 2018, dans lequel Téhéran avait accepté de limiter l’enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. Trump a mentionné le programme de missiles balistiques de l’Iran, la politique régionale et d’autres problèmes dans le retrait de l’accord, bien que l’accord se soit entièrement concentré sur le programme nucléaire de Téhéran.

Alors que les États-Unis intensifiaient les sanctions, l’Iran a progressivement et publiquement quitté les limites de l’accord alors qu’une série d’incidents en escalade a poussé les deux pays au bord de la guerre au début de l’année. Les tensions restent élevées.

Dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, l’Iran a accepté d’arrêter d’enrichir de l’uranium à Fordo et de le transformer en « un centre nucléaire, physique et technologique ».

Blindée par les montagnes, l’installation est également entourée de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et résistant pour que les responsables américains soupçonnent qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont rendu le site public en 2009.