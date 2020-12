DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a commencé la construction d’un site de son installation nucléaire souterraine à Fordo au milieu de tensions avec les États-Unis au sujet de son programme atomique, des photos satellites obtenues vendredi par l’Associated Press show.

L’Iran n’a publiquement reconnu aucune nouvelle construction à Fordo, dont la découverte par l’Occident en 2009 a eu lieu lors d’une première série de brinkmanship avant que les puissances mondiales ne concluent l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran.

Bien que l’objectif du bâtiment reste flou, tout travail chez Fordo suscitera probablement de nouvelles inquiétudes dans les derniers jours de l’administration Trump avant l’investiture du président élu Joe Biden. Déjà, l’Iran construit son installation nucléaire de Natanz après une mystérieuse explosion en juillet, que Téhéran a décrite comme une attaque de sabotage.

«Tout changement sur ce site sera surveillé attentivement comme un signe de la direction du programme nucléaire iranien», a déclaré Jeffrey Lewis, un expert du James Martin Center for Nonproliferation Studies à l’Institut Middlebury of International Studies qui étudie l’Iran.

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. L’Agence internationale de l’énergie atomique, dont les inspecteurs sont en Iran dans le cadre de l’accord nucléaire, n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La construction du site Fordo a débuté fin septembre. Des images satellites obtenues de Maxar Technologies par l’AP montrent la construction en cours dans un coin nord-ouest du site, près de la ville sainte chiite de Qom, à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Téhéran.

Une photo satellite du 11 décembre montre ce qui semble être une fondation creusée pour un bâtiment avec des dizaines de piliers. Ces piliers peuvent être utilisés dans la construction pour soutenir les bâtiments dans les zones sismiques.

Le site de construction se trouve au nord-ouest de l’installation souterraine de Fordo, construite au fond d’une montagne pour la protéger contre d’éventuelles frappes aériennes. Le site se trouve à proximité d’autres bâtiments de soutien et de recherche et développement de Fordo.

Parmi ces bâtiments se trouve le Centre national iranien de technologie du vide. La technologie du vide est un élément crucial des centrifugeuses à gaz d’uranium d’Iran, qui enrichissent l’uranium.

Un compte Twitter appelé Observer IL plus tôt cette semaine a publié une image de Fordo montrant la construction, le citant comme provenant de l’Institut coréen de recherche aérospatiale de Corée du Sud.

L’AP a ensuite atteint l’utilisateur de Twitter, qui s’est identifié comme un soldat retraité des Forces de défense israéliennes avec une formation en génie civil. Il a demandé que son nom ne soit pas publié sur les menaces précédentes qu’il avait reçues en ligne. L’Institut coréen de recherche aérospatiale a reconnu avoir pris la photo satellite.

Trump en 2018 a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord nucléaire iranien, dans lequel Téhéran avait accepté de limiter son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. Trump a cité le programme de missiles balistiques de l’Iran, ses politiques régionales et d’autres problèmes liés au retrait de l’accord, bien que l’accord se soit entièrement concentré sur le programme atomique de Téhéran.

Lorsque les États-Unis ont intensifié les sanctions, l’Iran a progressivement et publiquement abandonné les limites de l’accord alors qu’une série d’incidents en escalade a poussé les deux pays au bord de la guerre au début de l’année. Les tensions restent élevées.

Dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, l’Iran a accepté d’arrêter d’enrichir de l’uranium à Fordo et d’en faire à la place «un centre nucléaire, physique et technologique».

«Cet emplacement a été un point de friction majeur dans les négociations menant à l’accord nucléaire iranien», a déclaré Lewis. «Les États-Unis ont insisté pour que l’Iran le ferme tandis que le chef suprême de l’Iran a déclaré que le garder était une ligne rouge.

Depuis l’effondrement de l’accord, l’Iran y a repris son enrichissement.

Blindée par les montagnes, l’installation est également entourée de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et durci pour amener les responsables américains à soupçonner qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont exposé le site publiquement en 2009.

À l’heure actuelle, l’Iran enrichit de l’uranium jusqu’à 4,5%, en violation de la limite de 3,67% de l’accord. Le parlement iranien a adopté un projet de loi qui oblige Téhéran à enrichir jusqu’à 20%, un petit pas technique loin des niveaux de qualité militaire de 90%. Le projet de loi rejetterait également les inspecteurs de l’AIEA.

Les experts disent que l’Iran a maintenant suffisamment d’uranium faiblement enrichi stocké pour au moins deux armes nucléaires, s’il choisit de les poursuivre. L’Iran maintient depuis longtemps que son programme nucléaire est pacifique.

Alors que le président iranien Hassan Rohani s’est opposé au projet de loi, le Conseil des gardiens du pays l’a ensuite modifié et approuvé. Le projet de loi cherche à faire pression sur les nations européennes pour qu’elles soulagent les sanctions américaines paralysantes.

Pendant ce temps, un scientifique iranien qui a créé son programme nucléaire militaire il y a deux décennies a récemment été tué dans une fusillade à l’extérieur de Téhéran. L’Iran a blâmé Israël, soupçonné depuis longtemps d’avoir tué des scientifiques nucléaires iraniens au cours de la dernière décennie, pour l’attaque. Israël n’a pas fait de commentaire.

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/jongambrellAP.