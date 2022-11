L’Iran confirme les livraisons de drones à la Russie avant la guerre en Ukraine

Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

L’Iran a confirmé pour la première fois avoir fourni des drones à la Russie.

C’était avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février.

L’Iran affirme qu’un “petit nombre” de drones ont été fournis.

L’Iran a reconnu pour la première fois samedi avoir fourni des drones à Moscou, mais a déclaré qu’ils avaient été envoyés avant la guerre en Ukraine, où la Russie a utilisé des drones pour cibler des centrales électriques et des infrastructures civiles.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré qu’un “petit nombre” de drones avaient été fournis à la Russie quelques mois avant que les forces de Moscou n’envahissent l’Ukraine le 24 février.

Dans la réponse la plus détaillée de l’Iran à ce jour sur les drones, Amirabdollahian a nié que Téhéran continuait à fournir des drones à Moscou.

“Cette histoire faite par certains pays occidentaux selon laquelle l’Iran a fourni des missiles et des drones à la Russie pour aider à la guerre en Ukraine – la partie missile est complètement fausse”, a déclaré l’agence de presse officielle IRNA, citant ce dernier.

“La partie drone est vraie et nous avons fourni à la Russie un petit nombre de drones des mois avant la guerre en Ukraine”, a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, l’Ukraine a signalé une recrudescence des attaques de drones contre des infrastructures civiles, ciblant notamment des centrales électriques et des barrages, à l’aide de drones Shahed-136 de fabrication iranienne. La Russie nie que ses forces aient utilisé des drones iraniens pour attaquer l’Ukraine.

Le mois dernier, deux hauts responsables iraniens et deux diplomates iraniens ont déclaré à Reuters que l’Iran avait promis de fournir à la Russie des missiles sol-sol, en plus de drones supplémentaires.

L’agence de presse officielle IRNA a cité Amirabdollahian qui aurait déclaré que Téhéran et Kyiv avaient convenu de discuter des allégations concernant l’utilisation de drones iraniens en Ukraine il y a deux semaines, mais que les Ukrainiens ne se sont pas présentés à la réunion convenue.

“Nous avons convenu avec le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine de nous fournir les documents qu’il possède indiquant que la Russie a utilisé des drones iraniens en Ukraine”, a déclaré Amirabdollahian, mais la délégation ukrainienne s’est retirée de la réunion prévue à la dernière minute.

Dans une réponse sur Facebook, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré qu’Amirabdollahian répandait “des insinuations sur un prétendu refus de la partie ukrainienne” et a ajouté que “l’Ukraine apprend à ne se fier qu’aux faits”.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a répété que Téhéran “ne resterait pas indifférent” s’il était prouvé que la Russie avait utilisé des drones iraniens dans la guerre contre l’Ukraine.

Le mois dernier, l’Union européenne a convenu de nouvelles sanctions contre l’Iran pour ses livraisons de drones à la Russie, et la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à trois personnalités militaires iraniennes et à un fabricant de défense pour avoir fourni à la Russie des drones pour attaquer des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine.