L’Iran condamne un travailleur humanitaire belge à 40 ans et fouetté

Le site Internet de la justice iranienne a déclaré qu’un tribunal révolutionnaire avait condamné Olivier Vandecasteele, 41 ans, à 12,5 ans de prison pour espionnage, 12,5 ans pour collaboration avec des gouvernements hostiles et 12,5 ans pour blanchiment d’argent. Il a également été condamné à une amende de 1 million de dollars et à 2,5 ans pour trafic de devises.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’Iran a condamné un travailleur humanitaire belge à 40 ans de prison et 74 coups de fouet après l’avoir reconnu coupable d’accusations d’espionnage lors d’un procès à huis clos, ont rapporté mardi les médias officiels.

L’Iran a détenu un certain nombre d’étrangers et de doubles nationaux au fil des ans, les accusant d’espionnage ou d’autres infractions à la sécurité de l’État et les condamnant à l’issue de procès secrets au cours desquels des groupes de défense des droits affirment qu’ils se voient refuser une procédure régulière. Les critiques accusent l’Iran d’utiliser ces prisonniers comme monnaie d’échange avec l’Occident, ce que les responsables iraniens nient.