L’Iran condamne un travailleur belge à une longue peine de prison, 74 coups de fouet après avoir été reconnu coupable d’espionnage

L’Iran a condamné un travailleur humanitaire belge à une longue peine de prison et à 74 coups de fouet après l’avoir reconnu coupable d’accusations d’espionnage lors d’un procès à huis clos, ont rapporté mardi les médias officiels.

Le site Internet de la justice iranienne a déclaré qu’un tribunal révolutionnaire avait condamné Olivier Vandecasteele, 41 ans, à 12,5 ans de prison pour espionnage, 12,5 ans pour collaboration avec des gouvernements hostiles et 12,5 ans pour blanchiment d’argent. Il a également été condamné à une amende de 1 million de dollars et à 2,5 ans pour trafic de devises.

Selon la loi iranienne, Vandecasteele serait éligible à la libération après 12,5 ans. Le site Web judiciaire a déclaré que les verdicts peuvent faire l’objet d’un appel.

COMMENT L’IRAN IMPOSE LE STRICT RESPECT DE LA LOI ISLAMIQUE AVEC DES CHÂTIMENTS SÉVÈRES ET INHUMAINS

L’Iran a détenu un certain nombre d’étrangers et de doubles nationaux au fil des ans, les accusant d’espionnage ou d’autres infractions à la sécurité de l’État et les condamnant à l’issue de procès secrets au cours desquels des groupes de défense des droits affirment qu’ils se voient refuser une procédure régulière. Les critiques accusent l’Iran d’utiliser ces prisonniers comme monnaie d’échange avec l’Occident, ce que les responsables iraniens nient.

L’Iran n’a publié aucun détail sur les accusations portées contre Vandecasteele. On ne sait pas s’ils sont liés à des manifestations anti-gouvernementales qui secouent l’Iran depuis des mois ou à une longue guerre de l’ombre avec Israël et les États-Unis marquée par des attaques secrètes contre le programme nucléaire contesté de l’Iran.

Les manifestations à l’échelle nationale ont commencé après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict de l’Iran. Rassemblés sous le slogan “Femmes, vie, liberté”, les manifestants disent en avoir marre de décennies de répression sociale et politique. L’Iran a imputé les manifestations à des puissances étrangères, sans fournir de preuves.

LES LÉGISLATIFS EUROPÉENS DEMANDENT DES SANCTIONS À L’IRAN POUR LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

La famille de Vandecasteele a déclaré le mois dernier qu’il était détenu dans une prison iranienne depuis des mois et qu’il menait une grève de la faim. Ils ont déclaré qu’il était privé de l’accès à un avocat de son choix et qu’il souffrait de graves problèmes de santé.

La Belgique a exhorté ses ressortissants à quitter l’Iran, avertissant qu’ils risquaient d’être arrêtés arbitrairement ou jugés inéquitables. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur le verdict.

Les manifestations, qui se poursuivent depuis près de quatre mois sans aucun signe de fin, marquent l’un des plus grands défis lancés à la République islamique depuis la révolution de 1979 qui l’a portée au pouvoir.

Au moins 520 manifestants ont été tués et plus de 19 300 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de chiffres officiels sur les décès ou les arrestations.

L’Iran a exécuté quatre personnes après les avoir reconnues coupables d’accusations liées aux manifestations, notamment d’attaques contre les forces de sécurité. Ils ont également été condamnés par des tribunaux révolutionnaires, qui ne permettent pas aux personnes jugées de choisir leurs propres avocats ou de voir les preuves à charge.

Amnesty International, basée à Londres, a déclaré que de tels procès n’avaient “aucune ressemblance avec une procédure judiciaire significative”.

La Norvège et le Danemark ont ​​convoqué cette semaine des ambassadeurs iraniens pour protester contre les exécutions et la gestion des manifestations par l’Iran.

“Ce qui se passe en Iran est totalement inacceptable et doit cesser”, a déclaré la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt. “Nous avons fermement condamné les exécutions. … Nous avons appelé l’Iran à mettre fin à l’application de la peine de mort et à respecter les droits de l’homme.”

Au Danemark, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a qualifié les exécutions de “complètement inacceptables” et a déclaré que l’Union européenne devrait imposer des sanctions supplémentaires à l’Iran.