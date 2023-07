L’Iran condamne un rappeur populaire à 6 ans de prison pour son implication dans des manifestations

L’Iran a condamné un rappeur populaire à six ans et trois mois de prison pour sa participation aux manifestations qui ont secoué le pays l’année dernière, ont annoncé lundi ses partisans.

Un compte de médias sociaux géré par des partisans de Toomaj Salehi a annoncé la condamnation, tout comme Ye-One Rhie, un membre du parlement allemand qui a fait campagne en son nom. Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates des autorités iraniennes.

Salehi faisait partie des milliers d’Iraniens, pour la plupart jeunes, qui sont descendus dans la rue l’automne dernier après la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays. Les protestations se sont propagées à travers le pays et se sont rapidement transformées en appels au renversement des dirigeants cléricaux iraniens.

Le rappeur de 33 ans, arrêté en octobre dernier, avait critiqué le gouvernement iranien dans des chansons et des clips vidéo largement diffusés en ligne.

« Le crime de quelqu’un a été de danser les cheveux au vent », rappe-t-il dans une vidéo avec plus de 450 000 vues sur YouTube – une référence apparente à Amini.

Dans un autre verset, il prédit la chute de la théocratie iranienne. « Tout ton passé est sombre, le gouvernement qui a ôté la lumière des yeux… Nous partons du bas de la pyramide et frappons vers le haut… Quarante-quatre ans de votre gouvernement, c’est l’année de l’échec . »

Après son arrestation, les médias d’État ont diffusé une vidéo le montrant les yeux bandés et s’excusant pour ses paroles, une déclaration probablement faite sous la contrainte. Des groupes de défense des droits affirment que l’Iran torture régulièrement des prisonniers pour qu’ils fassent de faux aveux.

À la suite des manifestations, les autorités ont lancé une forte répression, au cours de laquelle plus de 500 personnes ont été tuées et près de 20 000 arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités ont déclaré que bon nombre des personnes détenues avaient été libérées ou condamnées à des peines réduites.

Les protestations se sont en grande partie calmées au début de cette année, mais il y a encore des signes généralisés de mécontentement.

L’Iran a exécuté un total de sept personnes dans le cadre des manifestations, les accusant d’avoir attaqué les forces de sécurité. Ils ont été condamnés par des tribunaux secrets où des groupes de défense des droits disent qu’on leur a refusé le droit de se défendre. Les partisans de Salehi craignaient que lui aussi ne soit passible de la peine de mort.