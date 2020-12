Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a condamné un anthropologue anglo-iranien qui a étudié le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines à neuf ans de prison et lui a infligé une amende de plus de 700000 dollars en espèces, a rapporté dimanche l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Le rapport indique que Kameel Ahmady a été condamné par le tribunal révolutionnaire iranien pour coopération avec les ambassades européennes en faveur de la promotion de l’homosexualité, en visite en Israël en tant que journaliste de la BBC, en coopération et communication avec les médias étrangers et hostiles, pour infiltration visant à changer la loi l’envoi de faux rapports sur le pays au rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme en Iran.

Le rapport indique qu’Ahmady a le droit de faire appel dans les 20 jours.

En octobre 2019, l’Iran a reconnu l’arrestation d’Ahmady pour des liens présumés avec des instituts affiliés aux services de renseignement étrangers.

Son épouse Shafagh Rahmani et des militants avaient annoncé qu’il avait été arrêté en août de la même année. À l’époque, le Center for Human Rights en Iran, basé à New York, avait déclaré qu’Ahmady avait déjà été la cible de tenants de la ligne dure dans les médias iraniens pour son travail «sur des sujets politiquement sensibles, notamment le mariage des enfants, les questions LGBTQ et les mutilations génitales féminines».

Il a été libéré en novembre 2019 sous caution. Le rapport de dimanche ne disait pas s’il était toujours libre.

Les voyages en Israël et l’homosexualité sont tous deux illégaux en Iran. Les délinquants peuvent encourir jusqu’à cinq ans de prison pour avoir visité Israël. Les homosexuels peuvent être passibles de la peine de mort s’ils ont des rapports sexuels, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de peine capitale pour homosexualité ces dernières années.

Ahmady est l’un des nombreux binationaux qui ont été détenus par l’Iran ces dernières années. L’Iran ne reconnaît pas la double nationalité.

L’Iran détient un autre ressortissant anglo-iranien, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a déjà purgé la majeure partie de sa peine de cinq ans pour espionnage. Elle a obtenu une libération temporaire ce printemps et a été autorisée à rester indéfiniment au domicile de ses parents à Téhéran en raison de la pandémie de coronavirus.

Zaghari-Ratcliffe, un employé de la Fondation Thomson Reuters, la branche caritative de l’agence de presse, a été jugé pour complot en vue de renverser le gouvernement iranien.

Leurs cas surviennent dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et l’Occident au sujet de son programme atomique.

Le président Donald Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord nucléaire l’année dernière et a imposé des sanctions, paralysant l’économie iranienne. L’Iran a récemment commencé à s’éloigner de l’accord, avertissant qu’il prendra de nouvelles mesures si l’Europe ne peut pas garantir à Téhéran la capacité de vendre son pétrole brut sur le marché mondial.