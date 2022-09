L’Iran condamne l’implication des États-Unis et de l’UE dans le soutien aux manifestations nationales

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Téhéran mardi applaudit les efforts des États-Unis et l’Union européenne pour aider les manifestations nationales qui ont balayé l’Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue au début du mois.

Des milliers d’hommes et de femmes iraniens sont descendus dans la rue pendant 11 jours dans plus de 150 villes du pays pour protester contre le régime et ses politiques restrictives, en particulier sur les femmes, et la Maison Blanche et l’UE font ce qu’elles peuvent pour aider les manifestants à continuer en renforçant l’accès à Internet.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Ali Bagheri Kani, a riposté aux États-Unis suite à leurs efforts pour contourner les pannes d’Internet en Iran.

Pendant le weekendl’UE a également déclaré qu’elle envisagerait toutes les “options à sa disposition” pour réprimer Téhéran.

“Le silence assourdissant de l’UE et le respect excessif des sanctions unilatérales illégales des États-Unis ainsi que les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme du peuple iranien innocent… sont emblématiques de son double standard vis-à-vis des droits de l’homme”, a-t-il affirmé sur Instagram. Mardi.

De même, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a accusé l’Occident d'”opportunisme” et a affirmé que Washington utilisait les troubles pour affaiblir davantage Téhéran.

“En poursuivant la politique ratée de pression maximale et de terrorisme économique, l’administration américaine est le plus grand violateur des droits de la nation iranienne, et elle prétend être un partisan du peuple iranien en faisant des affirmations non prouvées et en adoptant des positions trompeuses”, a-t-il déclaré vendredi. .

On ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations avec des rapports variant de plus de 1 200 à plus de 10 000 selon le Conseil national de la Résistance iranienne.

La présidente élue du groupe d’opposition, Maryam Radjavi, a également affirmé lundi que 200 personnes ont été tuées, bien que d’autres rapports suggèrent que le nombre pourrait être proche de 50.

Washington, qui a annoncé la semaine dernière une nouvelle série de sanctions contre Téhéran et sa police des mœurs, a déclaré vendredi qu’il autoriserait les entreprises technologiques américaines à faire des affaires en Iran afin de permettre aux Iraniens d’utiliser Internet.

Des sites de médias sociaux comme Instagram et WhatsApp auraient été bloqués en Iran alors que Téhéran cherche à étouffer les manifestations.

Cependant, Kanaani a accusé les États-Unis d’avoir ajouté de l’huile sur le feu, car les responsables du régime craignent que les protestations ne s’élèvent aux manifestations de 2019 sur les prix de l’essence qui ont conduit aux plus grandes manifestations de la République islamique à l’époque et à quelque 1 500 morts.

“Washington essaie toujours d’affaiblir la stabilité et la sécurité de l’Iran même si cela n’a pas réussi”, a déclaré Kanaani dans un communiqué rapporté lundi à Reuters.

Kanaani a accusé les États-Unis et leurs alliés européens d’utiliser la mort d’Amini pour encourager les “émeutiers” et d’ignorer “la présence de millions de personnes dans les rues et les places du pays pour soutenir le système”.