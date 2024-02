L’Iran condamne l’attaque « terroriste » contre des gazoducs | Actualités politiques

Les explosions ont eu lieu sur le gazoduc sud-nord, coupant apparemment l’approvisionnement en gaz des industries et des bureaux.

Un responsable du gouvernement iranien a imputé au « terrorisme et au sabotage » les doubles explosions sur les gazoducs du jour au lendemain.

Bien qu’il y ait peu de détails sur les explosions, l’une s’est produite sur la principale route gazière reliant la province centrale de Chaharmahal et Bakhtiari au nord de l’Iran jusqu’aux principaux gisements de gaz de la mer Caspienne, ont rapporté mercredi les médias d’État. L’autre explosion a été signalée dans la province méridionale du Fars.

Les explosions surviennent dans un contexte de tension accrue alors que la guerre israélienne à Gaza menace de s’étendre à toute la région. Bien que Téhéran n’ait pas précisé qui il soupçonnait, il a lié d’autres incidents similaires à Israël au fil des années.

“Cet acte terroriste de sabotage s’est produit mercredi matin à 1 heure du matin (21h30 GMT) sur le réseau national de gazoducs dans deux régions du pays”, a déclaré le ministre du Pétrole Javad Owji à la télévision d’Etat.

Partant d’Asaluyeh, une plaque tournante du champ gazier offshore iranien de South Pars, le premier gazoduc s’étend sur 1 270 kilomètres (790 miles) jusqu’aux provinces de Chaharmahal et Bakhtiari.

Les autorités ont démenti les informations selon lesquelles l’incident aurait entraîné des coupures de gaz dans les industries et les bureaux.

“Nous espérons que le gazoduc sera réparé et deviendra opérationnel dès que possible”, a déclaré Saeed Aghili, directeur du centre de contrôle du réseau gazier iranien, à la télévision d’État iranienne.

Suspect habituel

Dans le passé, les séparatistes arabes du sud-ouest de l’Iran ont revendiqué des attaques contre des oléoducs. Mais les attaques contre de telles infrastructures sont rares ailleurs.

Cependant, ces dernières années, les tensions se sont accrues alors que l’Iran fait face à une économie entravée par les sanctions internationales liées à son programme nucléaire. Téhéran a également été confronté à de rares troubles civils de masse, le plus récemment en 2022, suite à la mort de Mahsa Amini suite à son non-respect des règles du hijab.

Mais l’Iran a généralement accusé les agents d’Israël d’actes similaires de sabotage présumé dans le passé.

Israël a mené des attaques en Iran, mais a principalement ciblé son programme nucléaire.

La guerre contre Gaza a aggravé les relations entre les deux pays. Des groupes liés à l’Iran, comme les Houthis du Yémen et le Hezbollah libanais, ont lancé des attaques contre Israël et des navires dans la mer Rouge dans le but, selon eux, de défendre les Palestiniens.

Mardi, le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a averti que l’Iran n’était « pas entièrement transparent » concernant son programme atomique.