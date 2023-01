L’Iran condamne à mort deux adolescents pour “inimitié contre Dieu” en signe de protestation contre le régime

Téhéran a prononcé cette semaine deux peines de mort contre deux adolescents qui ont participé aux manifestations nationales contre le régime de Khamenei et qui ont été accusés d’avoir commis “l’inimitié contre Dieu” et la “corruption sur Terre”.

Arshia Takdastan, 18 ans, a été condamnée mardi par le tribunal révolutionnaire iranien dans la ville de Sari, dans le nord du pays, après avoir été arrêtée dans la ville côtière de Nowshahr, à environ 100 miles à l’ouest.

Les circonstances de son arrestation restent vagues mais Takdastan aurait participé à une manifestation le 21 septembre à Nowshahr avant d’être arrêté.

LES PROTESTATIONS CONTRE LES RÉGIMES RÉPRESSIFS ONT DÉMONTRÉ LE PLUS GRAND RETOUR DEPUIS DES DÉCENNIES ALORS QUE LES CITOYENS EXIGENT LA LIBERTÉ

Une source proche du procès aurait déclaré à l’agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA) que “le tribunal a rendu son verdict sur la base d’une accusation selon laquelle il aurait jeté une bouteille et une pierre sur une voiture de police”.

Takdastan a également été condamné à six ans de prison pour “perturbation de la sécurité et incitation à s’entre-tuer”, ainsi que pour “propagande contre l’institution”, a rapporté Iran International.

Le jeune de 18 ans a également été condamné à deux ans de prison pour “insulte au guide suprême”.

On ne sait pas s’il devra purger la totalité de sa peine de prison avant son exécution.

La décision sur le Takdastan est intervenue un jour après que Mehdi Mohammadifard, 18 ans, a été condamné à mort pour avoir participé à une manifestation de Nowshahr le 30 septembre.

Un informateur a déclaré à HRANA que ses aveux avaient été « extorqués sous la torture et les mauvais traitements ».

AU MOINS 24 EN IRAN RISQUENT D’ÊTRE EXÉCUTÉS POUR IMPLICATION À DES MANIFESTATIONS

HRANA a déclaré qu’il avait également été condamné à six mois pour “propagande contre le régime”, à deux ans pour “incitation au meurtre et à la perturbation de la sécurité nationale” et à un an pour “insulte au guide suprême de l’Iran”.

Deux autres hommes ont été condamnés à mort pour leur participation aux manifestations de mardi.

Une soixantaine de personnes ont été condamnées ou menacées d’exécution pour avoir protesté contre le régime.

Des milliers de personnes à travers l’Iran sont descendues dans les rues pour protester contre les politiques oppressives du régime de Khamenei et les violations des droits de l’homme après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été tuée en septembre alors qu’elle était en garde à vue pour avoir porté son hijab de manière incorrecte.

Téhéran a durement réprimé les manifestants et plus de 19 000 personnes ont été arrêtées depuis la mi-septembre, lorsque les manifestations ont éclaté pour la première fois, selon le suivi de HRANA.

Plus de 515 manifestants auraient été tués et plus de 670 ont été condamnés pour avoir participé aux manifestations.