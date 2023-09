L’Iran commet des actes d’une « cruauté indescriptible » un an après la mort de Mahsa Amini | Nouvelles du monde

Les autorités ont arrêté des dizaines de milliers de personnes qui protestaient contre le traitement réservé aux femmes et aux filles en Iran (Photo : EPA/Reuters/AP) L’Iranien Le gouvernement iranien a commis des actes d’une « cruauté indescriptible » alors que les Iraniens célèbrent le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini. Au cours des 12 derniers mois, des centaines de manifestants et passants ont été tués illégalement lors des manifestations « Femme, vie, liberté ». L’Iran n’a fait qu’intensifier sa répression contre la dissidence, ce qui a conduit à l’une des pires troubles politiques que le pays ait connu depuis la révolution islamique de 1979. Les protestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, décédée alors qu’elle était sous la garde de la « police des mœurs » iranienne le 16 septembre de l’année dernière. La jeune femme de 22 ans rendait visite à son frère à Téhéran lorsqu’elle a été arrêtée parce qu’elle portait son hijab trop lâche. Alors que Mahsa devait initialement suivre un « cours de briefing », elle s’est retrouvée à l’hôpital de Kasra où elle est décédée après trois jours de coma. Bien que les autorités affirment qu’elle est décédée en raison de problèmes de santé, la famille de Mahsa a déclaré qu’elle avait été tuée par des coups portés à la tête et aux membres. Depuis sa mort, les autorités ont arrêté des dizaines de milliers de personnes qui protestaient contre le traitement réservé aux femmes et aux filles en Iran, et des centaines de manifestants ont été tués lors de la répression militaire brutale. Mahsa Amini a été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir porté son hijab « trop lâche » (Photo : IranWire via Reuters)



La mort de Mahsa a déclenché une vague de protestations (Photo : UGC/AFP via Getty Images) Amnesty International a déclaré que des balles réelles avaient été tirées pour disperser et terroriser les manifestants, entraînant la perte de membres et la cécité. Sept hommes ont également été condamnés à mort en relation avec les soulèvements à la suite de « procès simulés extrêmement inéquitables ». Malgré la crainte de représailles du régime à l’étranger, un membre de la famille d’un homme exécuté après avoir participé aux manifestations dans la ville d’Ispahan a parlé à Metro de l’avenir de l’Iran. Majid Kazemi a été arrêté en novembre 2022 aux côtés de deux autres hommes, puis inculpé de « moharebe », un terme large qui signifie mener une guerre contre Dieu.



Majid Kazemi (à gauche) a été arrêté en novembre 2022 et pendu quelques semaines plus tard (Photo : Mohammad Hashemi)



Mohammad Hashemi a fait campagne pour la libération de son cousin (Photo : Mohammad Hashemi) Après des procès « manifestement inéquitables » accélérés à huis clos par le système judiciaire révolutionnaire iranien, il a été pendu quelques semaines seulement avant son 31e anniversaire. Depuis son domicile à Sydney, en Australie, son cousin Mohammad Hashemi a fait campagne pour la libération de Majid et a travaillé avec des politiciens pour faire pression sur l'Iran. Au fond, il croyait que la justice finirait par prévaloir dans les heures précédant l'exécution. Depuis son domicile, Mohammad a déclaré à Metro : « Il a été emprisonné et détenu à l'isolement pendant 40 jours où des membres du CGRI l'ont torturé. Ils l'ont frappé à l'aide de décharges électriques.

« Ils ont arrêté son frère, mon autre cousin, pour faire pression sur Majid, en le menaçant de l'exécuter également s'il n'avouait pas. « Son frère a une fille de sept ans. Majid voulait sauver sa famille, alors il a accepté de faire de faux aveux. Avant son arrestation, Majid exploitait une entreprise de fabrication d'ustensiles de cuisine en cuivre, employant une quinzaine de personnes et était engagé. Des manifestants ont été abattus (Photo : AP)

Mohammad l'a décrit comme une personne « gentille » et « énergique » qui faisait toujours rire les gens. Dans un message adressé au régime iranien, Mohammad a déclaré : « Vos jours sont comptés. Un jour viendra où la justice prévaudra. Leurs crimes envers le peuple iranien seront traduits devant les tribunaux. «Ils seront punis pour tout ce qu'ils ont fait. Sachez-le, ce jour n'est pas loin non plus. « Toutes les familles des victimes se rassemblent. Si quelque chose comme ce qui est arrivé à Majid arrive à votre proche, vous ne pouvez pas continuer à vivre une vie normale. « Nous ne voulons plus voir de pertes en vies humaines. Il y aura un tournant. Malgré la « présence constante » de la police dans les rues d'Iran, la population continue de « repousser » le régime. Diana Nammi, directrice exécutive d'IKWRO, a déclaré à Metro.co.uk : « La situation empire. La police des mœurs a été rétablie et les lois sur le hijab sont plus strictes. La mort de Mahsa a provoqué des manifestations dans le monde entier (Photo : Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

« Le gouvernement incite les gens ordinaires à surveiller les femmes en menaçant de fermer leurs entreprises si elles servent quelqu'un qui ne porte pas le hijab. « Mais les gens vont continuer à protester parce qu'ils n'ont rien à perdre. tout est si brutal. Diana Eltahawy, directrice adjointe d'Amnesty International pour le Moyen-Orient, a déclaré : « Les autorités iraniennes ont passé un an à infliger une cruauté indescriptible à la population iranienne en défiant courageusement des décennies de répression et d'inégalité. « Un an après la mort en détention de Mahsa Amini, aucun responsable n'a fait l'objet d'une enquête pénale, et encore moins poursuivi et puni pour les crimes commis pendant et après le soulèvement. « L'anniversaire des manifestations « Femme, vie, liberté » rappelle brutalement aux pays du monde entier la nécessité d'ouvrir des enquêtes criminelles sur les crimes odieux commis par les autorités iraniennes sous juridiction universelle. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

