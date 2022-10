L’Iran commente les drones en Ukraine

Les rapports sur les livraisons de drones à la Russie sont “sans fondement”, selon Téhéran

Téhéran est neutre en ce qui concerne le conflit en Ukraine et considère que les informations faisant état de la fourniture de drones de combat à la Russie sont sans fondement, a déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères. L’Ukraine a expulsé l’ambassadeur d’Iran pour ce que Kiev a qualifié de “acte inamical” de fournir des drones à Moscou.

“La République islamique d’Iran considère que les rapports sur la livraison de drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine sont sans fondement et ne le confirment pas”, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dans un communiqué, cité par l’agence de presse Mehr.

“Depuis le début du conflit, nous avons toujours déclaré notre politique claire et fondée sur des principes, qui est basée sur la neutralité active, et notre opposition à la guerre et la nécessité d’une solution politique au conflit entre les deux parties, et la nécessité d’éviter recours à la violence », Kanani a ajouté.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également décrit le conflit en Ukraine comme étant “un résultat des provocations de l’OTAN” et dit que Téhéran a soutenu “tous les efforts” pour un règlement pacifique.

Lire la suite L’Ukraine expulse l’ambassadeur d’Iran

Kiev a révoqué les lettres de créance de l’ambassadeur d’Iran le 23 septembre, après des informations selon lesquelles plusieurs drones suicides ressemblant au Shahed-136 de fabrication iranienne avaient frappé des cibles à Odessa.

L’Iran “regrets” la décision de l’Ukraine et fera un “réponse appropriée,” Kanani a dit à l’époque.

Alors que les drones que la Russie a utilisés en Ukraine ressemblent extérieurement aux Shaheds iraniens, des fragments récupérés les ont montrés avec des lettres cyrilliques et le nom russe “Geran-2” (Géranium) sur la queue.

L’accusation selon laquelle l’Iran vendait des drones de combat à la Russie est venue des États-Unis, qui ont fourni à l’Ukraine des centaines de drones kamikazes tactiques tels que Switchblade et Phoenix Ghost, ce dernier aurait été développé sur mesure selon les spécifications de Kiev.

L’Ukraine a également reçu des dizaines de drones de frappe de la société turque Baykar Makina, qui aurait juré “jamais” à vendre à la Russie, alors qu’Ankara a insisté pour rester neutre dans le conflit.