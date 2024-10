L’Iran commente l’attaque israélienne — RT World News

Il s’agit d’une réponse aux meurtres israéliens de dirigeants du Hamas, du Hezbollah et du CGRI, a déclaré Téhéran.

Le tir de missile de mardi soir sur Israël est la réponse de Téhéran aux récents assassinats des dirigeants du Hamas, du Hezbollah et du Corps des Gardiens de la révolution islamique, a déclaré le CGRI.

L’Iran a lancé plusieurs centaines de missiles balistiques, selon les Forces de défense israéliennes (FDI), qui ont également affirmé avoir abattu la plupart des tirs entrants.

« En réponse au martyre d’Ismail Haniyeh, de Sayyed Hassan Nasrallah et du martyr Nilforoshan, nous avons frappé au cœur des territoires occupés. » » a déclaré le CGRI dans un communiqué publié environ 30 minutes après l’attaque des premiers missiles.

« Si le régime sioniste répond à notre attaque, nos prochaines frappes seront encore plus destructrices. » » a ajouté le CGRI.

Haniyeh était le chef du Hamas, tué à Téhéran début août. Nasrallah était le chef de longue date du Hezbollah, tué lors d’une frappe aérienne israélienne la semaine dernière. Le général de brigade Abbas Nilforoshan était le commandant adjoint des opérations du CGRI, qui rencontrait Nasrallah lorsque des avions israéliens ont fait effondrer un bâtiment sur leur bunker de Beyrouth.

La mission iranienne auprès de l’ONU a également fait une annonce concernant l’attaque au missile.

« La réponse légale, rationnelle et légitime de l’Iran aux actes terroristes du régime sioniste – qui impliquaient de cibler des ressortissants et des intérêts iraniens et de porter atteinte à la souveraineté nationale de la République islamique d’Iran – a été dûment mise en œuvre. Si le régime sioniste ose réagir ou commettre de nouveaux actes de malveillance, une réponse écrasante s’ensuivra. » la mission a déclaré dans un communiqué publié le X.

