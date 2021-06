L’Iran commence un exercice dans la mer Caspienne, présentant des unités navales, des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères et des drones (PHOTOS)

Mercredi matin, les unités navales et aéroportées des forces armées iraniennes ont commencé leur exercice naval Amaniyat-e Paydar (Sécurité durable) 1400, qui a vu la participation de plusieurs unités, dont des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères et des drones navals.

Selon les médias locaux, les exercices testent l’interopérabilité du matériel iranien et l’utilisation de lanceurs de missiles et de systèmes de guerre électronique dans des jeux de guerre simulés.

Les forces armées simuleront des scénarios à la fois offensifs et défensifs, testant leur capacité à protéger les eaux territoriales du pays et à entretenir les lignes de transport.

/ ایش امنیت ایدار دریای از شد🔹رزمایش دریایی امنیت پایدار ایی ا اسلامی ایران ا ارسال ام لح ا ا ا ان‌ های سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش اعم از pic.twitter.com/RKHfOwCq5c – ali (@ali70085698) 30 juin 2021

ایی امنیت پایدار نیروی دریایی ارتش ا مقدس یا علیه السلام ا ارسال پیام صلح و ا صبح امروز آب‌های دریای از شد pic.twitter.com/QF4oXVY11y – MESHKAT (@projectmeshkat) 30 juin 2021

L’Iran occupe environ 20% de la mer Caspienne, qu’il partage avec l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan. Il a effectué plusieurs exercices, dont certains navals, au cours de l’année écoulée, mettant à la fois à l’épreuve les nouvelles technologies de défense et montrant au monde sa puissance militaire.

En janvier, elle a entrepris un exercice naval de deux jours, connu sous le nom d’Eghtedar (Autorité) 99, pour tester sa capacité à « réagir de manière rapide et efficace » contre les menaces ennemies, selon le commandant adjoint de la marine chargé de la coordination, le contre-amiral Hamzeh Ali Kaviani.

L’Iran a tenté de renforcer sa capacité navale au milieu d’une animosité accrue avec les États-Unis et ses alliés occidentaux, en lançant le navire de base avancé Makran développé localement et plus de 300 vedettes rapides armées.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!