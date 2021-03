TEHERAN, Iran (AP) – La campagne de l’Iran pour inoculer sa population contre le coronavirus et se promouvoir en tant que fabricant de vaccins émergent a progressé alors que les autorités sanitaires ont annoncé mardi que le troisième vaccin local du pays avait atteint la phase d’essais cliniques.

Les détails sur sa production, cependant, sont restés minces.

Bien que l’Iran, avec une population de plus de 80 millions d’habitants, ait jusqu’à présent importé des vaccins étrangers de Russie, de Chine, d’Inde et de Cuba pour couvrir plus de 1,2 million de personnes, les inquiétudes suscitées par le retard de son rythme de vaccination ont animé la volonté de l’Iran de développer des vaccins produits localement. les pays plus riches se taillent la part du lion des doses de vaccins dans le monde.

Les scientifiques iraniens, comme ailleurs dans le monde, s’empressent de condenser le processus généralement long de plusieurs années pour développer des vaccins en quelques mois – une tâche qui a acquis de l’urgence alors que le pays se bat pour endiguer la pire épidémie de virus au Moyen-Orient et que son économie se dérobe. sanctions américaines sévères.

Mais les détails sur les efforts de production de vaccins de la République islamique sont rares. Deux autres vaccins iraniens sont également en phase d’essais cliniques, le plus avancé, appelé Barekat, testé sur 300 personnes à ce jour.

Le gouvernement a déclaré que 20 000 volontaires dans la capitale de Téhéran et dans d’autres villes recevront bientôt le nouveau vaccin iranien, appelé Fakhra, qu’un responsable a décrit aux médias d’État comme étant «sûr à 100%», sans fournir aucune preuve ni aucune donnée à l’appui de cette affirmation. . Plus tôt cette semaine, le gouvernement a lancé une usine de production de vaccins qui, selon lui, peut fabriquer 3 millions de doses par jour.

Le vaccin présenté mardi à la télévision d’État a été créé par une filiale du ministère iranien de la Défense, connue sous le nom d’Organisation de recherche et d’innovation.

Comme avec le vaccin Barekat encore dans la phase initiale des essais cliniques, la société a utilisé des coronavirus inactivés à partir de 35000 échantillons pour fabriquer le nouveau vaccin, une technologie traditionnelle basée sur la culture de lots du virus puis son élimination. En comparaison, les fabricants de médicaments occidentaux adoptent une nouvelle approche basée sur les gènes pour cibler les pics sur la structure externe du coronavirus, une méthode qui n’avait jamais été approuvée pour une utilisation généralisée auparavant.

L’approche fragmentée de l’Iran en matière de production nationale de vaccins, avec des entités allant des conglomérats pharmaceutiques d’État au ministère de la Défense travaillant séparément sur au moins six vaccins différents, reflète les rivalités entre factions et les structures de pouvoir concurrentes du pays.

Lors d’une cérémonie en présence de hauts responsables à Téhéran mardi, la télévision d’État iranienne a diffusé des images d’un seul volontaire recevant le vaccin Fakhra, du nom du scientifique nucléaire iranien en chef Mohsen Fakhrizadeh, qui a été tué lors d’une attaque en novembre que l’Iran a imputée à Israël. .

Alors que Fakhrizadeh était connu pour diriger le programme d’armes nucléaires dissoutes du pays au début des années 2000, l’Iran lui a fait l’éloge de son éloge en tant que chef de file de la campagne nationale de développement d’un vaccin contre le coronavirus. Le fils de Fakhrizadeh a été le premier à recevoir le vaccin du nouveau vaccin.

Le coronavirus a infecté 1,7 million de personnes en Iran et en a tué plus de 61000 – le plus grand nombre de morts au Moyen-Orient. L’Iran a officiellement lancé sa campagne de vaccination limitée le mois dernier, distribuant le vaccin russe Spoutnik V aux agents de santé et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a interdit à l’Iran d’importer des vaccins américains et britanniques, reflet de sa profonde méfiance à l’égard de l’Occident.

Néanmoins, l’Iran a déclaré plus tard qu’il recevrait 4,2 millions de doses du vaccin développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX, qui a été créée pour garantir aux pays à revenu faible et intermédiaire un accès équitable aux vaccins.

Le ministère de la Santé s’est engagé à vacciner tous les adultes du pays d’ici la fin septembre, bien que la manière dont le gouvernement atteindra cet objectif ambitieux reste incertaine. L’Iran dit qu’il prévoit d’importer des doses de COVAX pour plus de 16 millions de personnes.

Le gouvernement a allégué que les sanctions américaines sévères imposées par l’ancien président Donald Trump en 2018 sapaient les efforts visant à acheter des vaccins fabriqués à l’étranger et à déployer des campagnes de vaccination de masse comme celles qui progressent aux États-Unis et en Europe. Bien que les banques internationales et les institutions financières hésitent souvent à traiter les transactions iraniennes de peur d’être condamnées à une amende ou d’être exclues du marché américain, les sanctions américaines prévoient des exceptions spécifiques pour la médecine et l’aide humanitaire à l’Iran.