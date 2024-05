L’Iran commence les funérailles du président Raïssi tué dans un accident d’hélicoptère

Des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées mardi matin pour les premières funérailles à Tabriz, la grande ville la plus proche du lieu de l’accident.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré cinq jours de deuil national pour Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et six autres personnes tuées dimanche dans l’accident d’hélicoptère dans une région reculée du nord-ouest de l’Iran. Cet incident choc a anéanti deux des personnalités politiques clés de la République islamique, soulevant des questions sur son leadership au-delà de Khamenei, son autorité ultime.

L’Iran a commencé mardi les funérailles du président Ebrahim Raisi, alors que le pays est aux prises avec les conséquences de sa mort soudaine dans un moment de tensions régionales accrues et d’incertitude intérieure.

Mercredi sera un jour férié puisque les funérailles de Raïssi auront lieu dans la capitale, Téhéran.

La cérémonie devrait réunir de hauts dignitaires étrangers, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA, mais on ne sait pas encore combien. serait présent, étant donné le statut de l’Iran sur la scène mondiale. La Russie, l’un des alliés les plus proches de l’Iran, a confirmé mardi qu’elle enverrait le président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine. L’Irak voisin a déclaré qu’il enverrait son Premier ministre et la Turquie a déclaré que son vice-président et son ministre des Affaires étrangères seraient présents.

Les funérailles auront lieu jeudi dans deux autres villes. Raïssi devrait reposer vendredi dans la ville sainte de Mashhad.

Sa mort inattendue a donné lieu lundi à des scènes de deuil en Iran, alors que les messages de condoléances affluaient.

Mais il n’était pas clair si la mort de Raïssi entraînerait un deuil public d’une ampleur comparable à celle des funérailles de masse comme celles du général Qassem Soleimani, un haut commandant iranien tué lors d’une frappe aérienne américaine en 2020. Le régime théocratique utilise souvent de tels événements comme une démonstration de la force et l’unité nationale.

Certains ont exprimé leur soulagement face à la mort de Raisi, 63 ans, qui était également connu pour avoir présidé la répression brutale contre les opposants politiques et les manifestants.

Laila, une étudiante de 21 ans à Téhéran, a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’elle n’était pas attristée par la nouvelle, « parce qu’il a ordonné la répression contre les femmes portant le hijab ».

« Mais je suis triste car, même avec la mort de Raïssi, ce régime ne changera pas », a-t-elle déclaré par téléphone.

Les médias d’État iraniens ont rapporté lundi que le plus haut procureur du pays avait déjà ordonné des mesures contre ceux qui publiaient en ligne des « mensonges et des insultes » à propos de l’accident qui a tué Raïssi, après que des commentaires peu favorables sur sa mort et son héritage aient été partagés sur les réseaux sociaux.

Dans un bref communiqué lundi soir, le Département d’État a déclaré que les États-Unis exprimaient leurs « condoléances officielles » pour la mort de Raïssi et des sept autres personnes tuées. « Alors que l’Iran choisit un nouveau président, nous réaffirmons notre soutien au peuple iranien et à sa lutte pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales », ajoute le communiqué.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a également déclaré que le gouvernement iranien avait demandé l’aide des États-Unis à la suite du crash. Washington a accepté, a déclaré Miller, mais n’a finalement pas été en mesure de le fournir, en grande partie pour des raisons logistiques.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les États-Unis sont membres permanents, a également observé lundi une minute de silence en l’honneur de Raïssi.

Mais certains responsables européens ont clairement exprimé leur opposition à de tels actes.

« Je ne me sens pas à l’aise d’exprimer mes condoléances alors que l’Iran envoie des drones utilisés contre des civils en Ukraine », a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis. écrit le X.

Téhéran a été accusé par l’Ukraine et ses alliés occidentaux de fournir à la Russie des drones et d’autres armes pour sa guerre. L’Iran et la Russie nient ces allégations.

Le sentiment était fait écho par le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, qui a déclaré qu’il ne pleurerait pas Raïssi parce que son régime a « assassiné des milliers de personnes chez lui et pris pour cible des personnes ici en Grande-Bretagne et dans toute l’Europe ».