TEHERAN, Iran (AP) – La première étude sur la sécurité et l’efficacité d’un vaccin contre le coronavirus en Iran a débuté mardi, a rapporté la télévision d’État, avec des dizaines de personnes devant recevoir le vaccin développé au niveau national dans le pays le plus durement touché du Moyen-Orient.

Le vaccin, produit par Shifa Pharmed, qui fait partie d’un conglomérat pharmaceutique appartenant à l’État, est le premier du pays à atteindre des essais sur l’homme. Le président Hassan Rohani a déclaré que l’Iran coopérait avec un «pays étranger» pour produire un autre vaccin qui devrait être testé sur des volontaires humains en février, sans donner plus de détails.

L’Iran a eu du mal à endiguer la pire épidémie de virus de la région, qui a infecté plus de 1,2 million de personnes et tué près de 55 000 personnes.

L’étude, un essai clinique de phase 1, recrutera un total de 56 volontaires pour recevoir deux injections du vaccin iranien dans les deux semaines, selon Hamed Hosseini, un responsable des essais cliniques, les résultats devant être annoncés environ un mois après le deuxième coup. Trois personnes ont reçu les premières injections mardi lors d’une cérémonie dans un hôtel de Téhéran en présence du ministre de la Santé du pays. Les autorités s’attendent à ce que le vaccin arrive sur le marché d’ici la fin du printemps 2021.

«Je suis heureux que le processus scientifique se soit déroulé correctement», a déclaré Tayebeh Mokhber, fille du président du Barekat Pharmaceutical Group, qui a été la première à se faire piquer. «J’espère que la conclusion sera la santé de notre peuple.»

Le traitement, appelé Coviran, est un soi-disant vaccin inactivé, ce qui signifie qu’il est composé d’un coronavirus qui a été affaibli ou tué par des produits chimiques, de la même manière que les vaccinations contre la polio. Les principaux vaccins occidentaux, comme le vaccin réalisé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, utilisent une technologie plus récente et moins éprouvée pour cibler la protéine de pointe du coronavirus à l’aide d’ARN.

Pourtant, avec des progrès lents dans la recherche sur les vaccins en Iran alors que les pays occidentaux approuvent l’utilisation d’urgence des vaccins et lancent des campagnes de vaccination de masse, les autorités iraniennes ont souligné la nécessité d’importer des vaccins.

Les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises que les sanctions américaines sévères sapaient leurs efforts pour acheter des vaccins fabriqués à l’étranger et vacciner leurs citoyens. Les sanctions américaines comportent des exceptions spécifiques pour la médecine et l’aide humanitaire à l’Iran. Cependant, les banques internationales et les institutions financières hésitent à traiter les transactions iraniennes par crainte d’être condamnées à une amende ou exclues du marché américain.

L’Iran conserve les routes vers les vaccins importés, notamment via COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins contre les coronavirus dans les pays participants du monde entier. Lundi, l’Iran a déclaré qu’il s’attend à ce qu’un groupe de bienfaiteurs basés aux États-Unis expédie des milliers de vaccins contre le coronavirus Pfizer dans les semaines à venir.