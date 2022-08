L’Iran cible sa communauté bahá’íe avec des arrestations et des démolitions de maisons

L’Iran a entamé une vaste répression contre sa communauté bahá’íe, une minorité religieuse longtemps persécutée, arrêtant des dizaines de personnes et détruisant des biens appartenant à des membres du groupe, selon les comptes rendus cette semaine du gouvernement, des résidents et des groupes de défense des droits.

“Nous ne savons pas pourquoi”, a déclaré Mme Dugal. “Ils déploient des mesures de répression et nous craignons qu’il ne s’agisse d’un nouveau chapitre dans la persécution des baha’is car la nature des attaques actuelles est très systématique, cruelle et violente.”

La communauté est depuis longtemps confrontée à la persécution et à la discrimination en Iran parce que le gouvernement ne reconnaît pas la foi. La croyance bahá’íe selon laquelle il y avait un autre prophète après Mahomet est un anathème pour l’islam, et le fait que le quartier général du peuple bahá’í se trouve à Haïfa, en Israël, même si ses racines se trouvent dans ce qui est aujourd’hui l’Iran, ajoute à la méfiance Téhéran a pour le groupe.

Mardi, environ 200 agents de sécurité et de renseignement sont descendus dans le petit village de Roshankouh, dans le nord de l’Iran, où les baha’is vivent depuis plus d’un siècle, selon des entretiens avec un habitant, des proches d’habitants et des groupes de défense des droits. Ils ont fermé une route d’accès, tiré des coups de feu en l’air et pulvérisé du gaz poivré sur les villageois, selon les témoignages.

Les bulldozers ont suivi. Leur cible : Six maisons et des terres agricoles appartenant à des membres baha’is.

Quelques jours plus tôt, des agents de sécurité arrêté 13 bahaïs de quatre villes à travers l’Iran, dont trois éminents dirigeants communautaires, Mahvash SabetAfif Naïmi et Fariba Kamalabadiqui avaient tous déjà purgé des peines de 10 ans de prison, selon Mme Dugal, la représentante bahá’íe.

Les attaques contre les baha’is font suite à une récente vague de répression plus large en Iran qui a inclus les arrestations de réalisateurs de films de premier plan, de politiciens de la faction réformiste, de militants et de femmes contestant la règle obligatoire du hijab en public.