L’Iran cherche à acquérir un grand nombre d’hélicoptères d’attaque, d’avions de guerre et de systèmes de défense aérienne russes en remboursement de son soutien à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables américains. La Maison Blanche a averti que ces armes pourraient considérablement augmenter la capacité de Téhéran à menacer ses voisins ou à repousser de futures attaques. Les avions de combat font partie d’une liste de souhaits iranienne qui comprend des milliards de dollars de matériel militaire russe, une injection d’aide qui, si elle est livrée, pourrait déstabiliser davantage un Moyen-Orient qui semble déjà se rapprocher d’un conflit armé.

Les détails de la demande de l’Iran ont été publiés vendredi par l’administration Biden dans le cadre d’une évaluation du renseignement décrivant l’approfondissement des liens militaires entre Moscou et Téhéran. L’évaluation confirme les rapports précédents sur les projets des deux pays de construire une usine de production de drones d’attaque de conception iranienne à l’intérieur de la Russie, donnant à Moscou une plus grande capacité nationale de production. des véhicules aériens sans pilote, ou UAV, destinés à être utilisés dans des frappes aériennes contre des villes ukrainiennes.

« Il s’agit d’un partenariat de défense à grande échelle qui est préjudiciable à l’Ukraine, aux voisins de l’Iran et à la communauté internationale », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Le partenariat militaire irano-russe s’approfondit après le conflit ukrainien

La Maison Blanche a critiqué à plusieurs reprises l’Iran pour avoir fourni des drones d’attaque auto-détonants pour l’assaut de longue date de la Russie sur les villes ukrainiennes et les centres civils. Kirby a confirmé que la Russie « reçoit de l’Iran les matériaux nécessaires à la construction d’une usine de fabrication de drones » en Russie. La Maison Blanche a publié des images d’une installation dans la zone économique spéciale d’Alabuga, dans la république russe du Tatarstan, qui, selon les responsables américains, est un centre de fabrication prévu pour les drones iraniens.

« Cette usine pourrait être pleinement opérationnelle l’année prochaine », a déclaré Kirby.

La Maison Blanche a également publié une carte décrivant ce que les responsables ont déclaré être la voie d’approvisionnement des drones iraniens se dirigeant vers les sites de lancement russes au nord et à l’est de l’Ukraine. Selon la carte, des drones sont expédiés du nord de l’Iran à travers la mer Caspienne jusqu’au port russe de Makhatchkala, puis par voie terrestre vers deux bases militaires russes près de la frontière ukrainienne.

Le Washington Post a rapporté en novembre que l’Iran avait conclu un accord pour aider la Russie à fabriquer ses drones sur son territoire.

Depuis la livraison des premiers drones iraniens l’été dernier, une inconnue clé est la manière dont l’Iran était indemnisé. Les analystes américains soupçonnent depuis longtemps qu’en plus des paiements financiers, Moscou récompenserait son allié iranien par une aide technologique ou militaire. L’Iran a annoncé plus tôt cette année qu’il avait finalisé un accord pour l’achat du SU-35 de fabrication russe, un avion de chasse multirôle très maniable.

La nouvelle évaluation a apporté un éclairage supplémentaire sur les demandes de l’Iran. Parmi les équipements recherchés figuraient des avions de combat et d’entraînement supplémentaires, ainsi que des hélicoptères d’attaque, des systèmes de défense aérienne, des radars militaires et de l’électronique militairement sensible, des équipements totalisant des « milliards de dollars », a déclaré Kirby. L’évaluation n’a pas révélé quels systèmes la Russie avait accepté de livrer, ou étaient peut-être déjà en préparation.

De telles armes avancées, si elles sont fournies, pourraient considérablement augmenter la capacité militaire de l’Iran sur un éventail de champs de bataille potentiels, de la frontière syro-israélienne à l’ouest de l’Afghanistan et au Golfe. Les systèmes d’armes pourraient également présenter de nouveaux défis aux commandants militaires américains et israéliens dans le cas d’une future attaque contre les installations nucléaires de l’Iran.

« L’Iran appelle maintenant la Russie à rembourser Téhéran pour son aide dans la guerre en Ukraine », a déclaré Anthony Ruggiero, conseiller du Conseil de sécurité nationale de l’administration Trump et maintenant chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion de Washington. Il a déclaré que l’approfondissement des liens Iran-Russie renforcerait la position de Téhéran au Moyen-Orient et constituerait une « menace directe pour les États-Unis et Israël ».

L’administration Biden a imposé des sanctions à plusieurs entités russes et iraniennes liées à l’envoi de drones vers la Russie. Vendredi, la Maison Blanche a publié de nouvelles directives pour les entreprises et les gouvernements étrangers dans le but de mettre un terme au trafic illicite de composants utilisés dans la fabrication de drones.