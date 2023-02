L’Iran célèbre l’anniversaire de la révolution islamique au milieu des manifestations

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’Iran a célébré samedi le 44e anniversaire de la révolution islamique de 1979 au milieu de manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale et de tensions accrues avec l’Occident. Des milliers d’Iraniens ont défilé dans les principales rues et places décorées de drapeaux, de ballons et de pancartes avec des slogans révolutionnaires et religieux. L’armée a exposé ses missiles balistiques et missiles de croisière Emad et Sejjil ainsi que ses drones Shahed-136 et Mohajer.

Les manifestants ont commencé à affluer dans les rues en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, une Irano-kurde détenue par la police des mœurs du pays. Ces manifestations, initialement axées sur le foulard obligatoire en Iran, ou hijab, se sont rapidement transformées en appels à une nouvelle révolution.

Dans un discours prononcé sur la place Azadi de la capitale Téhéran, le président Ebrahim Raisi a qualifié les manifestations de projet des ennemis de l’Iran visant à empêcher la nation de poursuivre ses réalisations.

Raisi a qualifié la célébration d'”épique” et de démonstration d'”intégrité nationale” tout en louant les réalisations post-révolutionnaires dans le pays.

Les remarques ont incité la foule à scander “Mort aux États-Unis”

Pendant ce temps, Telewebion, un service de télévision en ligne affilié à la télévision d’État iranienne, a été brièvement piraté pendant le discours de Raisi, ont rapporté les médias iraniens. Le site d’information khabaronline.ir a indiqué que l’interruption a duré 19 secondes.

« Edalate Ali » ou « The Justice of Ali », le groupe de hackers dans une vidéo de 44 secondes publiée sur Twitter a invité les gens à participer à des manifestations nationales la semaine prochaine et a exhorté les Iraniens à retirer leur argent de leurs banques.

Des chants tels que “Mort à Khamenei” et “Mort à la République islamique” pouvaient être entendus sur la vidéo et une personne masquée avec une voix de femme a lu le message. Le groupe a précédemment piraté la tristement célèbre prison d’Evin et d’autres installations gouvernementales.

L’anniversaire survient après deux ans au cours desquels les célébrations se sont largement limitées aux véhicules en raison de la pandémie qui a tué plus de 140 000 personnes, en Iran selon les chiffres officiels – le nombre national de morts le plus élevé au Moyen-Orient.

Les cortèges à Téhéran samedi sont partis de plusieurs points et ont convergé sur la place Azadi. La télévision a montré des foules dans de nombreuses villes et villages et a déclaré que des centaines de milliers de personnes avaient participé.

La célébration était une démonstration de force pour les manifestants. La télévision d’État qualifie les manifestations d'”émeute soutenue par l’étranger” plutôt que de frustration locale face à la mort d’Amini. La colère s’est également propagée face à l’effondrement du rial iranien face au dollar américain et à l’armement de la Russie par Téhéran avec des drones porteurs de bombes dans sa guerre contre l’Ukraine, ce qui a également provoqué la colère de l’Occident. L’Iran dit avoir donné les drones à la Russie avant la guerre.

Le gouvernement iranien n’a pas proposé de bilan global des morts ou du nombre d’individus qu’il a arrêtés. Cependant, des militants à l’extérieur du pays affirment qu’au moins 528 personnes ont été tuées et 19 600 personnes détenues lors de la répression qui a suivi.

La semaine dernière, les médias officiels iraniens ont déclaré que le guide suprême avait ordonné une amnistie ou une réduction des peines de prison pour “des dizaines de milliers” de personnes détenues pendant les manifestations, reconnaissant pour la première fois l’ampleur de la répression.

Le décret de l’ayatollah Ali Khamenei, qui fait partie d’une grâce annuelle accordée au chef suprême avant l’anniversaire, est intervenu alors que les autorités n’ont pas encore précisé le nombre de personnes détenues lors des manifestations.

Se référant à l’amnistie, Raisi a exhorté samedi ceux qui ont été “trompés par l’ennemi” à “retourner dans la nation” et a promis que son administration leur ferait également miséricorde.

Les foules agitaient des drapeaux iraniens, scandaient des slogans et portaient des pancartes avec des slogans anti-occidentaux traditionnels comme “Mort à l’Amérique” et “Mort à Israël”. Certains ont brûlé des drapeaux des États-Unis et d’Israël, un rituel dans les rassemblements pro-gouvernementaux.

La révolution islamique a commencé par des troubles généralisés en Iran à propos du règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le shah, en phase terminale et secrètement atteint d’un cancer, a fui l’Iran en janvier 1979. L’ayatollah Ruhollah Khomeiny est ensuite revenu d’exil et le gouvernement est tombé le 11 février 1979, après des jours de manifestations de masse et d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité.

Plus tard en avril, les Iraniens ont voté pour devenir une République islamique, une théocratie chiite avec Khomeiny comme premier chef suprême du pays, avec le dernier mot sur toutes les questions d’État.