Téhéran, Iran (AP) – Aux prises avec la pire épidémie de coronavirus de la région, l’Iran célèbre mercredi l’anniversaire de la révolution islamique de 1979 dans le pays – voitures, motos, vélos – au lieu des rallyes et des marches traditionnels.

Des dizaines de milliers de personnes devraient traverser des villes et villages dans le cadre des manifestations après que le gouvernement a décidé de remplacer les rassemblements et manifestations traditionnels par des cortèges automobiles.

Le bilan des morts du COVID-19 en Iran est proche de 59000. Depuis que la pandémie a éclaté l’année dernière, l’Iran a signalé quelque 1,48 million de cas confirmés de virus. Le pays a lancé mardi sa campagne d’inoculation contre le coronavirus, administrant des vaccins russes Spoutnik V récemment livrés aux professionnels de la santé.

Dans la capitale, Téhéran, des cortèges de voitures et d’autres véhicules sont partis de 12 points différents mercredi matin, traversant les rues pour faire le tour de l’emblématique place Azadi de Téhéran, lieu traditionnel de rassemblement pour les anniversaires.

La nuit précédente, à la veille du 42e anniversaire, des feux d’artifice ont été déclenchés à côté de la tour de télécommunications Milad à Téhéran.

Mercredi, les rues étaient ornées d’immenses drapeaux iraniens et d’une mer de ballons tandis que des chants révolutionnaires et patriotiques retentissaient des haut-parleurs installés le long des processions. La radio et la télévision d’État ont diffusé des chansons révolutionnaires et patriotiques, ainsi que des images louant les réalisations scientifiques et militaires de l’Iran, y compris les porte-satellites et les missiles balistiques.

Le président Hassan Rohani devait prononcer un discours télévisé devant la nation plus tard mercredi. Pour lui, c’est le dernier discours d’anniversaire de ce genre, car les Iraniens devraient élire son successeur aux élections présidentielles de juin. Rohani a rempli les deux mandats maximum de président en vertu de la constitution iranienne.

L’anniversaire de cette année survient dans l’espoir que l’Iran trouvera un soulagement face aux sévères sanctions économiques imposées par l’ancien président Donald Trump qui, en 2018, a retiré l’Amérique de l’accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il chercherait à relancer l’accord, mais insiste sur le fait que l’Iran doit d’abord revenir sur ses pas nucléaires, créant un concours de volontés entre les nations. L’accord atomique de 2015 a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement en uranium en échange de la levée des sanctions économiques.

En réponse à la soi-disant campagne de «pression maximale» de Trump contre l’Iran, Téhéran a commencé à violer progressivement ses engagements atomiques et a menacé de nouvelles provocations dans le but d’accroître son influence et d’amener Biden à donner la priorité à un retour à l’accord alors qu’il s’apprêtait à démanteler. L’héritage de Trump.

La révolution islamique en Iran a commencé avec des troubles généralisés autour du règne de Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le shah, atteint d’un cancer en phase terminale et secrète, a fui l’Iran en janvier 1979. L’ayatollah Ruhollah Khomeini est ensuite revenu d’exil et le gouvernement est tombé le 11 février 1979, après des jours de manifestations de masse et d’affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité.

En avril 1979, les Iraniens ont voté pour devenir une République islamique, une théocratie chiite avec Khomeiny comme premier chef suprême du pays avec le dernier mot sur toutes les questions d’État.

La colère contre l’Amérique pour avoir autorisé le shah aux États-Unis à recevoir un traitement contre le cancer à New York a déclenché plus tard la prise de contrôle de l’ambassade américaine à Téhéran en novembre 1979 par des militants étudiants et la crise des otages qui a suivi, qui a déclenché des décennies d’inimitié.