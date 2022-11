L’Iran bat le Pays de Galles à 10 avec des buts tardifs

L’Iran a remporté une célèbre victoire 2-0 sur le Pays de Galles à 10 vendredi alors que les hommes de Carlos Queiroz ont marqué deux buts dans le temps additionnel pour maintenir leur campagne de Coupe du monde en vie.

Les joueurs iraniens, qui ont entonné l’hymne national avant le coup d’envoi, ont fait délirer leurs milliers de supporters au stade Ahmad Bin Ali en battant pour la première fois une équipe européenne lors d’une Coupe du monde.

Le gardien gallois Wayne Hennessey est devenu le premier joueur à être expulsé du tournoi du Qatar pour avoir heurté Mehdi Taremi en fin de match.

L’Iran, qui avait auparavant touché deux fois les boiseries, a finalement sorti l’impasse à la 98e minute grâce à la puissante frappe du remplaçant Rouzbeh Cheshmi.

Ramin Rezaeian a coupé une seconde sur la contre-attaque trois minutes plus tard.

L’Iran, qui aurait été éliminé avec une défaite, a plutôt grimpé à la deuxième place du groupe B derrière l’Angleterre, contre qui ils avaient perdu 6-2 lors de leur match d’ouverture.

Le Pays de Galles a chuté au bas du groupe et devra battre ses voisins anglais lors de leur dernier match la semaine prochaine pour avoir une chance d’atteindre la phase à élimination directe de leur première Coupe du monde depuis 1958.

Les États-Unis affronteront l’Angleterre plus tard vendredi.

Les joueurs iraniens ont choisi de chanter l’hymne national contrairement à leur position avant le match contre l’Angleterre, lorsqu’ils sont restés silencieux dans un geste apparent de solidarité avec les manifestants antigouvernementaux.

Certains fans iraniens étaient en larmes pendant l’hymne.

– Le Pays de Galles démarre fort –

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a choisi l’attaquant titulaire Kieffer Moore après son impressionnante apparition en tant que remplaçant contre les États-Unis.

Le film de l’homme de Bournemouth a conduit à un premier effort de Neco Williams qui a volé juste au-dessus de la barre transversale.

Les Gallois se sont taillé la première occasion franche à la 12e minute alors que Moore s’étirait pour reprendre le centre de Connor Roberts, mais le gardien Hossein Hosseini a réussi à parer son effort.

L’Iran pensait avoir pris les devants quelques minutes plus tard, même si Ali Gholizadeh était clairement hors-jeu avant d’intervenir et le but a été exclu par VAR.

Un jeu prudent a pris vie avec un sort fou de 20 secondes peu après la mi-temps. Sardar Azmoun s’est échappé de la défense galloise mais a vu son tir revenir du poteau.

Le ballon a été recyclé vers Gholizadeh, qui a coupé à l’intérieur et enroulé une excellente frappe de l’extérieur de la surface, qui a rebondi sur l’autre montant, avec le suivi d’Azmoun sauvé par un Hennessey au sol.

L’Iran a soudainement semblé marquer à chaque fois qu’il avançait et Ethan Ampadu a dû faire un excellent blocage pour empêcher Taremi d’ouvrir le score.

Le Pays de Galles devait remercier Hennessey d’être resté à égalité à 17 minutes de la fin, alors qu’il s’étirait pour faire basculer le tir bas de Saeid Ezatolahi autour du poteau.

Le match s’est ouvert dans les dernières minutes car les deux équipes savaient qu’elles avaient probablement besoin de plus qu’un match nul.

L’Iran a reçu un énorme coup de pouce dans sa quête d’un vainqueur lorsque Hennessey a imprudemment chargé hors de son but et s’est écrasé sur Mehdi Taremi à la 86e minute.

Remarquablement, l’arbitre guatémaltèque Mario Escobar n’a initialement réservé que le gardien, mais cela a été corrigé après un examen VAR et Hennessey a été renvoyé.

Danny Ward de Leicester a pris sa place et a rapidement vu l’effort de Mehdi Torabi passer devant son poteau.

Mais une journée émouvante pour l’Iran et ses fans a connu son couronnement juste après la mort lorsque Cheshmi a martelé la maison depuis le bord de la surface et que Rezaeian s’est précipité pour passer au-dessus de Ward.

