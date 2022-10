L’Iran autorise les influenceurs néo-zélandais détenus sur les réseaux sociaux à partir

Deux Néo-Zélandais détenus en Iran depuis quelques mois ont été autorisés à quitter le pays, a annoncé mercredi le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern avait déclaré mardi dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook que le gouvernement néo-zélandais travaillait depuis quelques mois très dur pour leur permettre de quitter l’Iran.

“Il est juste de dire qu’il y a eu une situation incroyablement difficile au cours des derniers mois”, a déclaré Ardern.

Ni Ardern ni le ministère des Affaires étrangères et du Commerce n’ont divulgué de détails sur le couple détenu ou sur l’endroit où ils avaient été détenus.

Le New Zealand Herald a rapporté que les deux sont des influenceurs des médias sociaux Topher Richwhite et Bridget Thackwray, qui publient sous le nom d’Expedition Earth.

Le dernier message du couple remonte à 16 semaines du passage Tas Yol en Turquie.

Le gouvernement néo-zélandais a également mis à jour mercredi ses avertissements de voyage pour l’Iran et a exhorté les Néo-Zélandais actuellement sur place à partir.

Un communiqué publié parallèlement à la mise à jour indique que la Nouvelle-Zélande continue d’appeler à la retenue des autorités dans leur réponse aux manifestations et à une plus grande protection des droits des femmes et de la liberté d’expression.