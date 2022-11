L’Iran aurait enrichi de l’uranium à 60% de pureté dans l’installation souterraine de Fordow

L’Iran aurait atteint 60% d’enrichissement d’uranium dans son usine d’enrichissement de Fordow, marquant un pas dangereux vers l’objectif du pays d’obtenir des armes nucléaires.

L’Iran a commencé à enrichir l’uranium à des niveaux de pureté plus élevés sur le site souterrain de Fordow, a déclaré mardi le chef du nucléaire du pays.

“Nous avions dit que l’Iran réagirait sérieusement à toute résolution et pression politique… c’est pourquoi l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium à 60% de pureté à partir de lundi sur le site de Fordow”, a déclaré Mohammad Eslami, selon les médias iraniens.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a rapporté que l’Iran avait informé l’agence qu’il avait commencé à enrichir de l’uranium à des niveaux plus élevés.

Les armes exigent une pureté de 90%, mais le niveau atteint par l’Iran dépasse de loin ses 20% produits avant l’accord nucléaire de 2015, ce qui signifie que le pays a largement dépassé le plafond de 3,67% que l’accord avait mandaté.

L’Iran l’a fait sur d’autres sites, mais le site de Fordow est une installation souterraine où l’Iran testera probablement ses travaux nucléaires les plus sensibles, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties à Fox New Digital.

Ben Taleblu a noté que l’Iran a enrichi de l’uranium à 60 % sur d’autres sites depuis avril 2021, mais le développement de Fordrow représente une étape plus troublante dans la voie de l’Iran vers une arme nucléaire.

“Des centrifugeuses plus avancées et une plus grande pureté de l’uranium enrichi à Fordow sont la façon dont l’Iran signale non seulement sa facilité, mais sa préférence pour une escalade continue”, a déclaré Ben Taleblu. “Il ne s’agit pas seulement d’essayer d’obtenir un allègement des sanctions. Il s’agit de s’entraîner à s’évader et de rapprocher Téhéran de la bombe grâce à la redondance.”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mardi alors qu’il se trouvait à Doha, au Qatar, qu’il ne pouvait pas confirmer les informations selon lesquelles l’Iran aurait enrichi de l’uranium – un composant clé des armes nucléaires – à 60% de pureté.

“En ce qui concerne l’Iran, je ne peux confirmer aucun, aucun rapport sur leurs, leurs activités”, a déclaré Blinken aux journalistes. “C’est quelque chose que nous examinons de très près et de très près, et ce que nous avons vu et dont nous avons parlé à maintes reprises, c’est que même si nous continuons à croire que la meilleure façon de résoudre les défis posés par l’Iran programme nucléaire, passent par la diplomatie.

Blinken a de nouveau mentionné les efforts de l’Iran pour ajouter des “questions étrangères” aux discussions pour relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui ont fait dérailler les pourparlers.

“Nous continuons à faire pression sur l’Iran pour qu’il prenne des mesures pour renforcer son programme nucléaire en violation du JCPOA lui-même”, a ajouté Blinken.

Reuters a contribué à ce rapport.