L’Iran a annoncé lundi qu’il avait augmenté ses niveaux d’enrichissement d’uranium, le rapprochant du développement de la capacité de produire une arme nucléaire dans les six mois.

Le carburant enrichi à ce niveau n’est pas suffisant pour produire une bombe, mais c’est proche. Passer des niveaux actuels à 20% est beaucoup plus difficile que de passer du niveau tat à la pureté de 90% qui est traditionnellement utilisée pour le carburant de qualité bombe.

L’enrichissement a lieu dans la plus récente installation nucléaire iranienne, Fordow, qui est profondément ancrée dans une montagne dans une base bien protégée du Corps des gardiens de la révolution islamique. Pour réussir à le frapper, il faudrait des attaques répétées avec la plus grosse bombe anti-bunker de l’arsenal américain.

La décision de renforcer l’enrichissement d’uranium, bien que n’étant pas une surprise, a été officiellement prise après l’assassinat en novembre du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, longtemps identifié par les services de renseignement américains et israéliens comme le personnage directeur derrière un effort secret pour concevoir une ogive atomique. .

Cela coïncide également avec le premier anniversaire de l’assassinat d’un commandant militaire vénéré, Qassim Suleimani, lors d’une frappe de missile américaine.

Les responsables iraniens ont toujours soutenu que leurs ambitions nucléaires étaient à des fins pacifiques et non à des armes. Mais ils ont exprimé leur fureur et juré de se venger de l’assassinat de M. Fakhrizadeh, le scientifique nucléaire.