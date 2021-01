Dans une autre provocation, l’Iran a saisi un chimiquier sud-coréen, invoquant des «problèmes de pollution environnementale et chimique». l’agence de presse semi-officielle Tasmin signalé.

L’Iran a annoncé lundi qu’il avait augmenté ses niveaux d’enrichissement d’uranium, le rapprochant du développement de la capacité de produire une arme nucléaire dans les six mois.

«En raison des récentes menaces émises par les dirigeants iraniens contre le président Trump et d’autres responsables du gouvernement américain, j’ai ordonné à l’USS Nimitz de suspendre son redéploiement de routine», a déclaré le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller. dans un rapport .

Ajoutant encore aux tensions, le Pentagone a déclaré dimanche qu’il avait ordonné au porte-avions Nimitz de rester au Moyen-Orient, trois jours seulement après avoir ordonné au navire de rentrer chez lui dans le but de désamorcer les tensions croissantes avec Téhéran.

Le carburant enrichi à ce niveau n’est pas suffisant pour produire une bombe, mais c’est proche. Passer des niveaux actuels à 20% est beaucoup plus difficile que de passer de ce niveau à la pureté de 90% qui est traditionnellement utilisée pour le carburant de qualité bombe.

Fordow est la plus récente installation nucléaire d’Iran, et est enfoui profondément dans une montagne dans une base bien protégée du Corps des gardiens de la révolution islamique. Pour réussir à le frapper, il faudrait des attaques répétées avec la plus grosse bombe anti-bunker de l’arsenal américain.

La décision de renforcer l’enrichissement d’uranium, bien que n’étant pas une surprise, a été officiellement prise après l’assassinat en novembre du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, longtemps identifié par les services de renseignement américains et israéliens comme le personnage directeur derrière un effort secret pour concevoir une ogive atomique. .

Cela coïncide également avec le premier anniversaire de l’assassinat d’un commandant militaire vénéré, Qassim Suleimani, lors d’une frappe de missile américaine.

En bref déclaration, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé l’Iran de continuer à agir conformément à son intention de «développer un programme nucléaire militaire».

« Israël ne permettra pas à l’Iran de fabriquer des armes nucléaires », a déclaré M. Netanyahu.

L’Union européenne a déclaré lundi que la décision de l’Iran d’augmenter l’enrichissement d’uranium constituerait un «écart considérable» par rapport aux engagements pris en 2015.

Peter Stano, un porte-parole du bloc, a déclaré que Bruxelles attendrait un briefing du directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies prévu plus tard lundi avant de décider des mesures à prendre. La France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne sont toutes signataires de l’accord de 2015.