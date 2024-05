L’Iran augmente encore ses stocks d’uranium enrichi à des niveaux proches de ceux de qualité militaire, selon l’organisme de surveillance

VIENNE (AP) — L’Iran a encore augmenté ses stocks d’uranium enrichi à des niveaux proches de ceux de qualité militaire, selon un rapport confidentiel publié lundi par l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, la dernière en date des tentatives de Téhéran pour exercer une pression constante sur la communauté internationale.

L’Iran cherche à faire lever les sanctions économiques imposées à cause de son programme nucléaire controversé en échange d’un ralentissement de ce programme. Le programme – comme toutes les questions d’État en Iran – est sous la direction du guide suprême iranienl’ayatollah Ali Khamenei, et ne changera probablement pas après le crash d’hélicoptère de la semaine dernière qui a tué le président et le ministre des Affaires étrangères iraniens.

Le rapport de l’AIEA intervient dans un contexte de tensions accrues dans l’ensemble du Moyen-Orient à cause de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Israël et l’Iran ont également mené des frappes directes sur leurs territoires respectifs pour la première fois le mois dernier.

Le rapport, consulté par l’Associated Press, indique que l’Iran possède désormais 142,1 kilogrammes (313,2 livres) d’uranium enrichi à 60 %, soit une augmentation de 20,6 kilogrammes (45,4 livres) depuis. le dernier rapport de l’organisme de surveillance de l’ONU en février. L’uranium enrichi à une pureté de 60 % n’est qu’à une courte étape technique des niveaux de qualité militaire de 90 %.

Selon le rapport, le stock global d’uranium enrichi de l’Iran s’élève actuellement à 6 201,3 kilogrammes (1 3671,5 livres), ce qui représente une augmentation de 675,8 kilogrammes (1 489,8 livres) depuis le précédent rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

La définition de l’AIEA indique qu’environ 42 kilogrammes (92,5 livres) d’uranium enrichi à 60 % est la quantité à laquelle la création d’une arme atomique est théoriquement possible – si le matériau est davantage enrichi, à 90 %.

L’Iran maintient que son programme nucléaire est pacifique, mais le chef de l’AIEA, Rafael Mariano Grossia déjà prévenu que Téhéran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à des niveaux proches de celui d’une arme. fabriquer « plusieurs » bombes nucléaires s’il choisissait de le faire. Il a reconnu que l’agence ne peut garantir qu’aucun des Les centrifugeuses iraniennes pourraient avoir été retirées pour être enrichies clandestinement.

Les tensions se sont accrues entre l’Iran et l’AIEA depuis 2018, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales. Depuis lors, l’Iran a abandonné toutes les limites imposées à son programme et a rapidement intensifié son enrichissement.

Dans le cadre de l’accord nucléaire initial avec les puissances mondiales, l’Iran n’était autorisé à enrichir de l’uranium que jusqu’à une pureté de 3,67 %, à maintenir un stock d’environ 300 kilogrammes et à utiliser uniquement des centrifugeuses IR-1 très basiques – des machines qui font tourner l’uranium gazeux à grande vitesse à des fins d’enrichissement. .

Afin de garantir que l’Iran ne puisse pas développer d’armes atomiques, les puissances mondiales ont conclu un accord avec Téhéran en 2015, aux termes duquel elles acceptaient de limiter l’enrichissement de l’uranium aux niveaux nécessaires à la production d’énergie nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques. À l’époque, les inspecteurs de l’ONU étaient chargés de surveiller le programme.

Le rapport indique également que Téhéran n’a pas reconsidéré sa décision de septembre 2023 d’interdire aux inspecteurs de l’AIEA de surveiller davantage son programme nucléaire et ajoute qu’il s’attend à ce que l’Iran « le fasse dans le contexte des consultations en cours entre l’agence (AIEA) et l’Iran ».

Selon le rapport, Grossi « regrette profondément » la décision de l’Iran d’interdire les inspecteurs – et un retour sur cette décision « reste essentiel pour permettre pleinement à l’agence de mener efficacement ses activités de vérification en Iran ».

Le rapport de l’AIEA indique également que la mort du président iranien Ebrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a déclenché une pause dans les pourparlers de l’AIEA avec Téhéran sur l’amélioration de la coopération.

L’Iran a suggéré que les discussions liées à la coopération entre l’AIEA et l’Iran « se poursuivent à Téhéran « à une date appropriée qui sera mutuellement convenue » », indique le rapport.

Le rapport indique également que l’Iran n’a toujours pas fourni de réponses à l’enquête menée depuis des années par l’AIEA sur l’origine et la localisation actuelle des particules d’uranium artificielles trouvées dans deux sites que Téhéran n’a pas déclarés comme sites nucléaires potentiels, Varamin et Turquzabad.

Il a déclaré que la demande de l’AIEA devait être résolue, sinon l’agence « ne sera pas en mesure de confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations de l’Iran » dans le cadre de l’accord.

Le rapport indique également qu’aucun progrès n’a été enregistré jusqu’à présent dans la réinstallation d’équipements de surveillance supplémentaires, notamment des caméras, retirées en juin 2022. Depuis lors, les seules données enregistrées sont celles des caméras de l’AIEA installées dans un atelier de centrifugation de la ville d’Ispahan en mai 2023 – bien que l’Iran n’ait pas donné accès à ces données à l’AIEA.

L’AIEA a déclaré que le 21 mai, les inspecteurs de l’AIEA, après un retard en avril, « ont réparé avec succès les caméras dans les ateliers d’Ispahan et les données qu’ils avaient collectées depuis fin décembre 2023 ont été placées sous les sceaux distincts de l’Agence et des Iraniens sur ces sites ».