L’Iran atteint un taux record d’enrichissement d’uranium – officiel

L’annonce intervient à la veille de la visite prévue du chien de garde nucléaire de l’ONU dans le pays

Téhéran a plus que doublé sa capacité d’enrichissement d’uranium, a annoncé samedi le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), Mohammad Eslami.

Il a maintenant atteint le niveau le plus élevé de l’histoire de l’industrie nucléaire de la République islamique, dépassant les taux précédents de “plus de deux fois,», a déclaré Eslami aux législateurs de Téhéran, cité par l’agence de presse Tasnim.

Il a ajouté que la production d’électricité par les centrales nucléaires “a fourni des avantages économiques considérables à l’Iran, réduit la consommation de combustibles fossiles et empêché des dommages environnementaux.“

L’annonce précède une visite d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans la république.

“À l’invitation de l’Iran, une équipe technique de l’AIEA se rendra à Téhéran dimanche », a déclaré la porte-parole de l’organisme de surveillance nucléaire en début de semaine. L’objectif de la visite est de régler « les problèmes de garanties en suspens signalés précédemment,” a-t-elle ajouté. Le chef de l’agence, Rafael Grossi, ne devrait pas faire partie de l’équipe cette fois.

Le voyage portera sur “multiples particules d’uranium d’origine anthropique” signalé à trois endroits en 2019, présumés être d’anciens sites nucléaires précédemment non déclarés à l’AIEA.

Eslami a exprimé mercredi l’espoir que la visite “peut aider à résoudre les problèmes avec l’agence.“

La Russie se félicite des consultations à venir, mais affirme qu’il est peu probable qu’une percée puisse être atteinte, selon Mikhail Ulyanov, représentant permanent de Moscou auprès des organisations internationales à Vienne.

S’adressant à l’agence de presse TASS, il a noté qu’initialement les consultations avaient été prévues pour fin novembre. Cependant, ils ont été reportés en raison d’un “intempestif et contre-productif» résolution présentée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France lors de la session du Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour tenter de faire pression sur l’Iran.

Le document de l’AIEA adopté le mois dernier décrié “coopération substantielle insuffisante de la part de l’Iran” sur la question des traces d’uranium, et a exigé “explications crédibles” et l’entière coopération de Téhéran.

À l’époque, le chef du nucléaire iranien avait dénoncé la décision de l’AIEA comme une “mauvaise mesure” et a juré un “réponse ferme” à l’hostilité de l’agence.

Le ministère des Affaires étrangères du pays a également condamné cette décision comme «illogique et destructeur“, ajoutant que le programme nucléaire de Téhéran était le plus transparent au monde sous la supervision de l’agence et avait été inspecté plus que ceux des autres pays.