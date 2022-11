L’Iran arrête Voria Ghafouri pour avoir critiqué l’équipe de la Coupe du monde

Dubaï, Émirats Arabes Unis –

L’Iran a arrêté jeudi un ancien membre éminent de son équipe nationale de football pour avoir critiqué le gouvernement alors que les autorités sont aux prises avec des manifestations à l’échelle nationale qui ont jeté une ombre sur sa compétition à la Coupe du monde.

Les agences de presse semi-officielles Fars et Tasnim ont rapporté que Voria Ghafouri avait été arrêtée pour “insulte à l’équipe nationale de football et propagande contre le gouvernement”.

Ghafouri, qui n’a pas été choisi pour aller à la Coupe du monde, a été un critique virulent des autorités iraniennes tout au long de sa carrière. Il s’est opposé à l’interdiction de longue date des spectatrices féminines lors des matchs de football masculins ainsi qu’à la politique étrangère conflictuelle de l’Iran, qui a conduit à des sanctions occidentales paralysantes.

Plus récemment, il a exprimé sa sympathie pour la famille d’une femme de 22 ans dont la mort alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne a déclenché les dernières manifestations. Ces derniers jours, il a également appelé à la fin de la violente répression des manifestations dans la région du Kurdistan occidental de l’Iran.

Les informations faisant état de son arrestation ont précédé le match de Coupe du monde de vendredi entre l’Iran et le Pays de Galles. Lors du match d’ouverture de l’Iran, une défaite 6-2 contre l’Angleterre, les membres de l’équipe nationale iranienne ont refusé de chanter leur hymne national et certains fans ont exprimé leur soutien aux manifestations.

Les protestations ont été déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une femme kurde arrêtée par la police des mœurs dans la capitale, Téhéran. Ils ont rapidement dégénéré en manifestations nationales appelant au renversement de la République islamique. La région kurde de l’ouest du pays, d’où sont originaires Amini et Ghafouri, a été l’épicentre des manifestations. Les magasins ont été fermés dans la région jeudi suite aux appels à la grève générale.

Les responsables iraniens n’ont pas précisé si l’activisme de Ghafouri avait été un facteur pour ne pas le choisir pour l’équipe nationale. Il joue pour l’équipe Khuzestan Foolad dans la ville sud-ouest d’Ahvaz.

Les manifestations ne montrent aucun signe d’essoufflement et marquent l’un des plus grands défis lancés aux religieux au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979 qui les a portés au pouvoir. Des groupes de défense des droits affirment que les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles déchaînées et des tirs d’oiseaux sur les manifestants, ainsi que les ont battus et arrêtés, une grande partie de la violence étant enregistrée sur vidéo.

Au moins 442 manifestants ont été tués et plus de 18 000 détenus depuis le début des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté jeudi pour condamner la répression et créer une mission d’enquête indépendante pour enquêter sur les abus présumés, en particulier ceux commis contre les femmes et les enfants.

Les autorités ont imputé les troubles à des puissances étrangères hostiles, sans fournir de preuves, et affirment que des séparatistes et d’autres groupes armés ont attaqué les forces de sécurité. Les militants des droits de l’homme en Iran affirment qu’au moins 57 membres du personnel de sécurité ont été tués, tandis que les médias d’État ont fait état d’un bilan plus élevé.

Les manifestants disent en avoir marre après des décennies de répression sociale et politique, notamment un code vestimentaire strict imposé aux femmes. Les jeunes femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, retirant le foulard islamique obligatoire pour exprimer leur rejet du régime clérical.

Certains Iraniens s’enracinent activement contre leur propre équipe à la Coupe du monde, l’associant à des dirigeants qu’ils considèrent comme violents et corrompus. D’autres insistent sur le fait que l’équipe nationale, qui comprend des joueurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux en solidarité avec les manifestations, représente le peuple du pays.

L’attaquant vedette de l’équipe, Sardar Azmoun, qui a parlé des protestations en ligne, était sur le banc lors du match d’ouverture. En plus de Ghafouri, deux autres anciennes stars du football ont été arrêtées pour avoir exprimé leur soutien aux manifestations.

D’autres athlètes iraniens ont également été entraînés dans la lutte.

La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi a concouru sans porter le foulard obligatoire lors d’une compétition internationale en Corée du Sud en octobre, une décision largement considérée comme exprimant son soutien aux manifestations. Elle a été accueillie en héros par les manifestants à son retour en Iran, alors même qu’elle a déclaré aux médias d’État que cette décision était “involontaire” dans une interview qui aurait pu être donnée sous la contrainte.

Plus tôt ce mois-ci, la fédération iranienne de football a menacé de punir les joueurs de son équipe de beach soccer après avoir battu le Brésil lors d’une compétition internationale à Dubaï. L’un des joueurs avait célébré après avoir marqué un but en imitant une manifestante en train de se couper les cheveux.