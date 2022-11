L’Iran arrête un joueur de football après avoir critiqué le gouvernement

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Des médias liés à l’État en Iran rapportent que Voria Ghafouri, une ancienne membre de l’équipe nationale de football du pays, a été arrêtée pour avoir critiqué le gouvernement.

Les agences de presse semi-officielles Fars et Tasnim ont rapporté jeudi qu’il avait été arrêté pour avoir insulté l’équipe nationale de football, qui dispute actuellement la Coupe du monde, et critiqué le gouvernement.

Ghafouri, qui n’a pas été choisi pour aller à la Coupe du monde, a été un critique virulent des autorités et des politiques iraniennes tout au long de sa carrière.

L’Iran est secoué par des manifestations anti-gouvernementales depuis plus de deux mois, le plus grand défi lancé à sa théocratie islamique depuis plus d’une décennie.

The Associated Press