L’Iran arrête un éminent militant et journaliste pour avoir dénoncé la mort de Mahsa Amini – rapports

Un journaliste et militant qui a dénoncé la mort de Mahsa Amini a été arrêté en Iran.

Amini est mort après avoir été arrêté par la police des mœurs.

36 personnes sont mortes dans les manifestations jusqu’à présent.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté l’un des plus éminents militants de la société civile iranienne et un journaliste qui a joué un rôle clé dans la révélation du cas de Mahsa Amini qui a déclenché des manifestations dans tout le pays, ont rapporté vendredi des informations.

Les arrestations interviennent alors que les protestations s’intensifient contre Amini, qui a été déclaré mort le 16 septembre trois jours après avoir été arrêté par la police des mœurs de Téhéran, des militants affirmant qu’au moins 36 civils ont été tués lors d’une répression policière.

Majid Tavakoli, un militant qui a été emprisonné à plusieurs reprises en Iran ces dernières années, notamment après les élections contestées de 2009, a été arrêté dans la nuit à son domicile, a écrit son frère Mohsen sur Twitter.

LIRE | “Attendez-vous à ce que le nombre augmente” – 36 morts dans les manifestations iraniennes contre la mort de Mahsa Amini, selon une ONG

Un autre militant de premier plan toujours basé en Iran, Hossein Ronaghi, accordait une interview à la chaîne londonienne Iran International lorsque des agents de sécurité sont venus chez lui, a indiqué la chaîne.

Une vidéo publiée par la chaîne montre que Ronaghi a l’air anxieux mais insiste pour que l’interview se poursuive.

Il a déclaré que l’activiste, qui milite pour la liberté d’expression et contribue au Washington Post, a réussi à échapper à l’arrestation en se faufilant par le parking de son immeuble et a ensuite émis un message vidéo depuis un lieu non divulgué.

Pendant ce temps, Nilufar Hamedi, une journaliste de Téhéran qui s’est rendue à l’hôpital où Amini gisait dans le coma et a aidé à exposer l’affaire au monde, a été arrêtée, a écrit le quotidien Shargh, pour lequel elle travaille, sur Telegram.

De nouvelles manifestations ont éclaté en Iran suite à la mort d’une jeune femme qui avait été arrêtée par la “police des mœurs” qui applique un code vestimentaire strict, ont rapporté les médias locaux. La colère du public s’est accrue depuis que les autorités ont annoncé vendredi la mort de Mahsa Amini, 22 ans, dans un hôpital après trois jours de coma, à la suite de son arrestation par la police des mœurs de Téhéran lors d’une visite dans la capitale. AFP AFP

La photojournaliste Yalda Moaiery a également été arrêtée cette semaine alors qu’elle couvrait des manifestations à Téhéran, a annoncé jeudi le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

« Les autorités iraniennes doivent immédiatement libérer tous les journalistes arrêtés en raison de leur couverture de la mort de Mahsa Amini et des manifestations qui ont suivi », a déclaré le coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ, Sherif Mansour.

Les militants avaient accusé les autorités iraniennes d’être en proie à une répression avant même le début des manifestations, avec l’arrestation de deux des cinéastes les plus acclamés du pays, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof.