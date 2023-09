L’Iran arrête le père de Mahsa Amini et réprime les manifestations : groupes de défense des droits | Nouvelles des manifestations

Les autorités iraniennes ont arrêté le père de Mahsa Amini et empêché sa famille d’organiser une veillée pour commémorer le premier anniversaire de sa mort, ont déclaré des groupes de défense des droits, au milieu d’informations faisant état de manifestations sporadiques à travers le pays malgré une forte présence sécuritaire.

Amjad Amini a été arrêté tôt samedi alors qu’il quittait le domicile familial à Saqez, dans l’ouest de l’Iran, et relâché après avoir été averti de ne pas organiser de service commémoratif sur la tombe de sa fille, selon le Réseau des droits de l’homme du Kurdistan (KHRN), l’observateur 1500tasvir et le Groupe iranien des droits de l’homme (IHR).

Un article de l’agence de presse officielle IRNA a toutefois nié qu’Amjad Amini ait été arrêté. L’agence a déclaré plus tard que les forces de sécurité avaient déjoué une tentative d’assassinat contre lui.

La mort de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans arrêtée par la police iranienne des mœurs l’année dernière pour avoir prétendument bafoué les codes vestimentaires obligatoires, a donné lieu à des mois de certaines des plus grandes manifestations contre le régime religieux jamais vues en Iran et a suscité une condamnation internationale.

Plus de 500 personnes, dont 71 mineurs, ont été tuées lors des manifestations, tandis que des centaines ont été blessées et des milliers arrêtées, ont indiqué des groupes de défense des droits.

L’Iran a procédé à sept exécutions liées aux troubles.

À la tombée de la nuit samedi, une forte présence sécuritaire dans les principales villes iraniennes et dans les zones majoritairement kurdes semble avoir dissuadé des rassemblements de protestation à grande échelle, mais des groupes de défense des droits de l’homme ont signalé des affrontements sporadiques dans plusieurs régions du pays.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes rassemblées sur une avenue principale de la capitale Téhéran, acclamant un jeune couple manifestant tandis que les conducteurs klaxonnaient pour les soutenir.

L’une des prisonnières les plus en vue d’Iran, la militante des droits de l’homme primée Narges Mohammadi, et trois autres femmes détenues ont brûlé leur foulard dans la cour de la prison d’Evin à Téhéran pour marquer cet anniversaire, selon une publication sur Instagram de Mohammadi.

En dehors de Téhéran, à la prison pour femmes de Qarchak, des groupes de défense des droits ont déclaré qu’un incendie s’était déclaré lorsque les forces de sécurité avaient réprimé une manifestation de détenues. Le Réseau des droits humains du Kurdistan a déclaré que les forces spéciales avaient battu des femmes dans la prison et tiré des balles à plomb. IRNA a rapporté qu’un incendie a ravagé le quartier des femmes de Qarchak après que des condamnés en attente d’exécution ont mis le feu à leurs vêtements. L’incendie a été éteint et il n’y a eu aucune victime.

Des manifestations ont également été signalées dans la ville de Karaj, à l’ouest de Téhéran, et à Mashhad, au nord-est de la capitale. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un groupe de manifestants dans le quartier de Karaj à Gohardasht scandant « Nous sommes une grande nation et nous reprendrons l’Iran », tandis que les conducteurs klaxonnaient et criaient des encouragements.

Dans la ville kurde de Mahabad, le groupe de défense des droits Hengaw a déclaré que les forces de sécurité avaient ouvert le feu, blessant au moins une personne. Il a également indiqué que plusieurs personnes avaient été blessées dans la ville de Kermanshah, mais qu’il n’y avait aucune confirmation officielle de l’un ou l’autre de ces incidents.

Dans la ville natale d’Amini, l’agence de presse semi-officielle Fars a rapporté que des policiers, utilisant un pistolet à plomb, avaient grièvement blessé un homme qui « avait ignoré un avertissement ». Il indique que l’homme se trouve dans un service de soins intensifs après avoir subi une opération, mais ne fournit pas plus de détails.

Hengaw a identifié l’homme comme étant Fardin Jafari et a déclaré qu’il avait reçu une balle dans la tête près du cimetière où est enterré Amini.

Al Jazeera n’a pas pu vérifier cette information.

Hengaw a également signalé une grève générale généralisée dans les zones kurdes samedi, faisant circuler des vidéos et des photos qui semblaient montrer des rues en grande partie vides et des magasins fermés. Les militants des droits de l’homme en Iran, un autre groupe qui suit de près les événements dans le pays, ont également signalé la grève générale.

Mais les médias d’État ont démenti ces informations, l’IRNA affirmant que Saqez était « complètement silencieux » et que les appels à des frappes dans les zones kurdes avaient échoué en raison de « la vigilance de la population et de la présence des forces de sécurité et militaires ».

L’agence a cité un responsable de la province du Kurdistan qui a déclaré : « Un certain nombre d’agents affiliés à des groupes contre-révolutionnaires qui avaient prévu de semer le chaos et de préparer du fourrage médiatique ont été arrêtés aux petites heures de ce matin. »

Les Gardiens de la révolution iraniens ont, quant à eux, arrêté un binational soupçonné de « tentative d’organisation de troubles et de sabotage », selon IRNA, l’une des nombreuses arrestations de « contre-révolutionnaires » et de « terroristes ».

Des manifestations et des veillées ont également eu lieu hors d’Iran, les manifestants se rassemblant à Sydney, Paris, Londres, Rome, Toronto, New York et Washington, DC, pour commémorer la mort d’Amini.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu’un jardin de la capitale française portait désormais le nom d’Amini. Le maire a qualifié Amini de héros de la résistance iranienne et a déclaré que Paris « honore sa mémoire et son combat, ainsi que ceux des femmes qui luttent pour leur liberté en Iran et ailleurs ».

Le jardin Villemin, qui porte désormais également le nom d’Amini, se trouve dans le 10e arrondissement de Paris, à côté d’un canal très prisé pour les promenades en bateau.

À Washington, DC, la capitale des États-Unis, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans un parc en face de la Maison Blanche, tenant des portraits d’Amini. Les orateurs ont dirigé la foule en scandant « Dites son nom… Mahsa Amini » et en récitant « Nous sommes la révolution » ainsi que « Droits de l’homme pour l’Iran ! »

Dans un communiqué publié vendredi, le président américain Joe Biden a déclaré : « L’histoire de Mahsa ne s’est pas terminée avec sa mort brutale. Elle a inspiré un mouvement historique – Femme, Vie, Liberté – qui a eu un impact sur l’Iran et influencé les gens du monde entier.

Les États-Unis, quant à eux, ont annoncé des sanctions contre plus de deux douzaines d’individus et d’entités liés à la « répression violente » des manifestations par l’Iran, tandis que le Royaume-Uni a imposé des sanctions à quatre responsables iraniens.

L’Iran a imputé les manifestations de l’année dernière aux États-Unis et à d’autres puissances étrangères, sans fournir de preuves, et a depuis tenté de minimiser les troubles, tout en s’efforçant d’empêcher toute résurgence.

Dans un rapport publié le mois dernier, Amnesty International a déclaré que les autorités iraniennes « soumettent les familles des victimes à des arrestations et à des détentions arbitraires, imposent des restrictions cruelles aux rassemblements pacifiques sur les lieux des tombes et détruisent les pierres tombales des victimes ».

De nombreux journalistes, avocats, militants, étudiants, universitaires, artistes, personnalités publiques et membres de minorités ethniques accusés de liens avec la vague de protestation, ainsi que les proches des manifestants tués lors des troubles, ont été arrêtés, convoqués, menacés ou licenciés. au cours des dernières semaines, selon des groupes de défense des droits humains iraniens et occidentaux.

Le quotidien iranien Etemad a rapporté en août que l’avocat de la famille d’Amini était également accusé de « propagande contre le système ».

S’il est reconnu coupable, Saleh Nikbakht risque une peine de prison allant d’un à trois ans.