L’Iran arrête des journalistes, des avocats et des militants suite aux manifestations de Mahsa Amini

Les agents de sécurité sont venus chercher Hossein Ronaghi alors qu’il était au milieu d’une interview télévisée en direct à Téhéran. Le blogueur iranien et militant des droits de l’homme parlait à l’hôte des manifestations qui balayaient la nation quand, soudain, il a entendu un bruit derrière lui et s’est retourné. “Ils sont ici, ils sont ici”, a déclaré Ronaghi avec un rire nerveux, des images de la chaîne Iran International basée à Londres.

Au moins 92 membres de la société civile – dont des militants, des journalistes et des avocats – ont été arrêtés au cours des trois semaines qui ont suivi le déclenchement des manifestations à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, selon le Centre pour les droits de l’homme en Iran (CHRI) , un groupe de défense basé à New York. C’est une stratégie bien rodée que les dirigeants iraniens utilisent depuis des années pour écraser la dissidence et empêcher les mouvements de protestation de menacer leur emprise sur le pouvoir. Comme Ronaghi, 37 ans, beaucoup de personnes détenues ont déjà été emprisonnées.

Il a réussi à donner le bordereau aux agents le jour de l’entretien mais a décidé de se rendre deux jours plus tard, le 24 septembre, au palais de justice de la prison d’Evin où il avait été convoqué. Dès que Ronaghi et ses deux avocats sont arrivés, des agents de sécurité l’ont attaqué et battu. Des familles attendant des nouvelles de leurs proches à l’extérieur de la prison sont intervenues et l’ont aidé à entrer dans le bâtiment.

Mais la situation ne s’est pas améliorée à l’intérieur du tribunal : en quelques minutes, le procureur chargé de son affaire a demandé aux agents de sécurité de détenir Ronaghi, ainsi que ses avocats. « Qu’un accusé se rende au palais de justice de son propre gré et qu’on l’arrête lui et ses avocats est sans précédent », a déclaré Masoud Kazemi, journaliste et ami proche de Ronaghi qui connaît sa famille.

Ronaghi a appelé sa mère deux jours plus tard pour confirmer qu’il était à Evin et pour lui annoncer de sombres nouvelles. « Il a dit : ‘Maman, je ne peux pas parler maintenant ; ils m’ont cassé les jambes et puis la connexion a été coupée », a déclaré Kazemi, 41 ans, qui a également purgé une peine à Evin, la prison la plus célèbre du pays.

Des dizaines de personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations nationales, selon des groupes de défense des droits, et le gouvernement a cherché à blâmer les puissances étrangères pour le soulèvement. Mais les manifestants – presque tous des jeunes, dont beaucoup de femmes – ne semblent pas découragés et continuent de manifester dans les rues.

“Ils veulent mettre quiconque peut devenir la voix des manifestants ou jouer un rôle dans le développement de ces manifestations derrière les barreaux en ce moment”, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du CHRI. « Les manifestations sont sans chef et populaires. L’impact sera déterminé lorsqu’il y aura une voix collective. Et ce sont le genre de personnes qui peuvent être cette voix collective.

Tactiques de répression : comment l’Iran essaie d’arrêter les manifestations de Mahsa Amini

Des journalistes ont également été arrêtés dans le cadre de la répression, avec au moins 29 détenus depuis la mort d’Amini à la mi-septembre, selon CHRI. Parmi les personnes arrêtées figurait Niloufar Hamedi, du quotidien Shargh, qui a été l’un des premiers à rendre compte du cas d’Amini et qui est actuellement en isolement cellulaire à Evin, selon un tweet de son avocat.

Ces arrestations ciblées ont un effet paralysant, disent les membres de la société civile, effrayant les autres jusqu’au silence. Un journaliste de Téhéran contacté par le Washington Post a déclaré qu’on lui avait demandé de ne discuter d’aucun problème récent avec des médias étrangers.

Les arrestations ont eu le même effet sur les avocats, dont au moins quatre ont été arrêtés depuis la mort d’Amini ; ce nombre comprend les deux avocats de Ronaghi. Une fois que la nouvelle des arrestations s’est répandue dans la communauté juridique, d’autres avocats deviennent réticents à représenter les manifestants, selon Saeid Dehghan, un avocat spécialisé dans les droits humains qui ne vit plus en Iran.

Après des répressions successives contre les avocats en Iran au cours des 12 dernières années, le nombre d’avocats disposés à prendre en charge des affaires de droits humains est passé de plus de 50 à moins de 10, selon Dehghan, 50 ans, qui a quitté le pays il y a deux ans en raison d’affaires contre lui et vit maintenant au Canada.

“Nous n’avons pas de système judiciaire indépendant en Iran, et les autorités judiciaires traitant des affaires politiques sont entièrement sous le contrôle des agences de sécurité”, a-t-il déclaré.

Avant et après l’arrestation d’un membre de la société civile iranienne, qui est généralement planifiée et diffère des arrestations aveugles de manifestants dans les rues, les autorités ratissent souvent large, essayant d’intimider ou de faire taire leur famille et leurs amis.

Le jour où Ronaghi a été arrêté à Téhéran, des agents du ministère du Renseignement ont également détenu son père à Malekan, une petite ville du nord-ouest de l’Iran, selon Kazemi, l’ami de Ronaghi, qui se trouve en Turquie. Ils ont donné au père un message clair, Kazemi a dit : Ne divulguez pas le cas de votre fils ou vous subirez le même sort. Le père de Ronaghi a été libéré quelques heures plus tard, ébranlé par l’expérience.

La campagne de pression ne s’est pas arrêtée là. Jeudi matin, des agents de sécurité se sont rendus au bureau de l’amie de Ronagh, Samaneh Mousavi, dentiste et ancienne militante engagée pour les droits des femmes. Lorsqu’elle est arrivée au bureau, les agents de sécurité l’ont détenue sur place, a déclaré Kazemi, qui connaît également Mousavi, 39 ans, et a été en contact avec sa sœur.

Le Post s’était entretenu avec Samaneh Mousavi mercredi, 24 heures avant son arrestation. Elle avait décrit un incident survenu aux premières heures du 24 septembre, lorsque 11 agents de sécurité en civil sont venus à son bureau à sa recherche au milieu de la nuit.

Ils étaient armés d’une masse et d’un pied de biche et ont montré au portier des photos de Mousavi et Ronaghi. Lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien téléphonique mercredi depuis Téhéran si elle craignait pour sa sécurité, Moussavi a répondu : “Bien sûr”.

Mousavi a appelé sa sœur après son arrestation jeudi et lui a dit qu’elle était détenue à Evin et que sa détention était liée à Ronaghi, a déclaré Kazemi. Aucune accusation officielle n’a encore été annoncée pour Ronaghi, ses avocats ou Mousavi.

Kazemi a déclaré qu’il pensait beaucoup à Ronaghi et à son propre séjour à Evin, où il a été emprisonné en 2018 et 2019 pour avoir diffusé de la propagande contre le système et insulté le chef suprême. Il craint que son ami et d’autres détenus ne soient confrontés aux mêmes interrogatoires exténuants et à la même pression psychologique qu’il a endurés en isolement cellulaire.