L’Iran approuve 6 candidats à la présidentielle, mais bloque à nouveau Ahmadinejad

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Le Conseil des gardiens d’Iran a approuvé dimanche la candidature du président du parlement iranien et de cinq autres personnes à l’élection présidentielle du 28 juin à la suite d’un accident d’hélicoptère qui a eu lieu le 28 juin. tué le président Ebrahim Raisi et sept autres.

Le conseil a de nouveau interdit à l’ancien Président Mahmoud Ahmadinejadun populiste incendiaire connu pour la répression qui a suivi sa réélection contestée en 2009, de se présenter.

La décision du conseil représente le coup d’envoi d’une campagne écourtée de deux semaines pour remplacer Raisi, un protégé intransigeant du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, autrefois évoqué comme successeur possible du religieux de 85 ans.

La sélection des candidats approuvée par le Conseil des Gardiens, un groupe de religieux et de juristes finalement supervisé par Khamenei, suggère que la théocratie chiite iranienne espère faciliter les élections après que les récents votes ont vu une participation record et que les tensions restent élevées sur le nucléaire progressant rapidement dans le pays. programme, ainsi que la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Conseil des gardiens a également continué à refuser toute femme ou toute personne appelant à un changement radical dans la gouvernance du pays.

La campagne comprendra probablement des débats télévisés en direct sur la chaîne de télévision publique iranienne. Les candidats font également de la publicité sur des panneaux d’affichage et proposent des discours pour soutenir leurs offres.

Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a donné de précisions, même si tous ont promis une meilleure situation économique pour le pays, qui souffre des sanctions des États-Unis et d’autres pays occidentaux à cause de son programme nucléaire, qui enrichit désormais l’uranium plus près que jamais de la qualité militaire. les niveaux.

De telles questions d’État restent la décision finale de Khamenei, mais dans le passé, les présidents ont penché soit vers l’engagement, soit vers la confrontation avec l’Occident.

Le candidat le plus en vue reste Mohammed Bagher Qalibaf, 62 ans, ancien maire de Téhéran ayant des liens étroits avec les Gardiens de la révolution paramilitaires du pays. Cependant, beaucoup se souviennent que Qalibaf, en tant qu’ancien général de la Garde, a participé à une violente répression contre les étudiants universitaires iraniens en 1999. Il aurait également ordonné que des tirs à balles réelles soient utilisés contre des étudiants en 2003, alors qu’il était chef de la police du pays.

Qalibaf s’est présenté sans succès à la présidence en 2005 et 2013. Il s’est retiré de la campagne présidentielle de 2017 pour soutenir Raisi lors de sa première candidature présidentielle ratée. Raïssi a remporté les élections de 2021, qui ont connu le plus faible taux de participation jamais enregistré pour une élection présidentielle en Iran, après que tous les principaux opposants se soient retrouvés disqualifiés.

Khamenei a prononcé un discours la semaine dernière faisant allusion aux qualités que les partisans de Qalibaf ont soulignées comme pouvant indiquer le soutien du guide suprême à l’orateur.

Pourtant, le rôle de Qalibaf dans la répression peut être perçu différemment après des années de troubles qui ont secoué l’Iran, à la fois en raison de son économie en difficulté et des manifestations de masse déclenchées par la mort en 2022 de Mahsa Amini, une jeune femme décédée après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté son foulard. , ou hijab, au goût des forces de sécurité.

Parmi les autres candidats figurent Saeed Jalili, ancien Jalili, ancien négociateur principal sur le nucléaire, qui s’est présenté en 2013 et s’est inscrit en 2021 avant de se retirer pour soutenir Raisi. Le maire de Téhéran, Ali Reza Zakani, s’est également retiré en 2021 pour soutenir Raïssi. Mostafa Pourmohammadi est un ancien ministre de la Justice. Amirhossein Ghazizadeh Hashemi, vice-président de Raïssi, s’est présenté aux élections présidentielles de 2021 et est arrivé dernier avec un peu moins d’un million de voix.

Massoud Pezeshkian est le seul candidat réformateur parmi une liste de partisans de la ligne dure et ne semble pas avoir beaucoup de chances.

Le Conseil des Gardiens a disqualifié Ahmadinejad, l’ancien président qui remettait en question l’Holocauste. Ahmadinejad a de plus en plus défié Khamenei vers la fin de son mandat et on se souvient de lui pour la répression sanglante des manifestations du Mouvement vert en 2009. Il a également été disqualifié lors des dernières élections par le panel.

Il a également bloqué l’ancien président du Parlement, Ali Larijani, un conservateur ayant des liens étroits avec l’ancien président iranien relativement modéré Hassan Rohani. Il s’agissait de la deuxième élection consécutive à laquelle Larinjani n’avait pas le droit de se présenter.

L’ancien chef de la Banque centrale iranienne Abdolnasser Hemmati, candidat en 2021, et Eshaq Jahangiri, qui a été vice-président sous le président modéré Hassan Rohani, ont également été disqualifiés.

L’élection intervient à un moment de tensions accrues entre l’Iran et l’Occident concernant l’armement de la Russie dans la guerre que ce pays mène contre l’Ukraine. Son soutien aux milices mandatées dans tout le Moyen-Orient est de plus en plus mis en lumière alors que les rebelles Houthis du Yémen attaquent des navires dans la mer Rouge à cause de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et d’autres ont été tués dans le crash d’un hélicoptère le 19 mai à l’extrême nord-ouest de l’Iran. Les enquêtes se poursuivent, même si les autorités affirment qu’il n’y a aucun signe immédiat d’acte criminel dans l’accident survenu sur un flanc de montagne couvert de nuages.

Raïssi est le deuxième président iranien à mourir pendant son mandat. En 1981, l’explosion d’une bombe a tué le président Mohammad Ali Rajai dans les jours chaotiques qui ont suivi la révolution islamique.